Doppelsieg in Dalhausen: Cerise Bolse aus Großeneder gewinnt mit ihrem »Sandmännchen« die A-Dressur. Zudem freut sich die 15-Jährige riesig über ihren Premierensieg in der Prüfung Dressurreiter L. Foto: Lena Brinkmann

Von Lena Brinkmann

Die Reiterinnen und Reiter aus dem Kreis Höxter freuten sich, dass ein top organisiertes Dressurturnier bis zur Klasse M* direkt vor der Haustür ausgetragen wurde. es gab viele Highlights. Die mit kürzeste Anreise hatte Cerise Bolse aus Großeneder. Das 15-jährige Nachwuchstalent ist eigentlich vermehrt im Springsattel unterwegs. Doch in Dalhausen glänzte Cerise Bolse mit ihrem erfahrenen Vierbeiner »Sandmännchen« auch in der Dressur. Eine vielseitige Ausbildung wird bei Bolses aus Großeneder groß geschrieben.

Sandmännchen top

»Die Dressurarbeit ist wichtig, und mit Sandmännchen haben wir ein super Dressurpferd. Ich hoffe auf meine erste Platzierung in einer L-Dressur in dieser Saison«, berichtete Cerise Bolse. Nach ihrem Sieg in der A-Dressur erreichte die junge Reiterin mit Bravour ihr Saisonziel und gewann auch die L-Dressur in Dalhausen. In ihrer zweiten M-Dressur überhaupt holte Marietta Schröder aus Lauenförde den Sieg beim sportlichen Höhepunkt des Dressurturniers. Die erst 16-Jährige gewann mit dem selbst gezogenen »Fernet« souverän die M-Dressur vor der Neuenheersenerin Irina Arens auf »Camelot«. Traum und Ziel von Marietta Schröder ist es, die nötigen M-Erfolge zu sammeln, um irgendwann mit ihrem Vater Heinz-Michael gemeinsam in S-Dressuren starten zu können.

Neben Silber und Bronze in der M-Dressur sahnte Irina Arens, die für den RV Altenautal startet, in Dalhausen ab und holte weitere Siege und Top-Platzierungen in den L-Dressuren.

Über zweimal Silber in den A-Dressuren freute sich Heike Watermeyer vom RV St. Bartholomäus Haarbrück: »Bella Sun ist ein tolles Pferd, sie hat das super gemacht. Dabei ist sie erst ihr drittes Turnier überhaupt gelaufen.«

Reit-Resultate

Dressurreiter A: 1. Cerise Bolse, Sandmännchen (RSPG Liebenau) 7,7, 2. Heike Watermeyer, (RV Haarbrück) 7,6, 3. Charmaine Haid, Reine Chefsache (RV Zierenberg) 7,5

A-Dressur: 1. Susanne Nerlich, Ino (LRFV Uslar) 7,9, 2. Heike Watermeyer, Bella Sun (RV Haarbrück) 7,7, 3. Charmaine Haid, Reine Chefsache (Zierenberg) 7,5

Dressurreiter L: 1. Cerise Bolse, Sandmännchen (RSPG Liebenau) 7,2, 2. Irina Arens, Ferano (RV Altenautal) 7,0, 3. Annika Thiel, Diamond (MTSV Helmarshausen)

L-Dressur Trense : 1. Valerie Bröker, Charming Hero (RV Eschenbruch) 7,7, 2. Fabienne Lorraine, Nordkerfs Herby (RV Fürstenwald) 7,3, 3. Irija Klotz, Beste Freundin (RV Brakel) 7,2

L-Dressur Kandare: 1. Irina Arens, Royal Diamond (RV Altenautal) 7,8, 2. Karola Suter, Leonie (RV Bisperode) 7,6, 3. Irina Arens, Camelot (RV Altenautal) 7,4

M-Dressur: 1. Marietta Schröder, Fernet (RV Beverungen-Würgassen) 7,4, 2. Irina Arens, Camelot (RV Altenautal) 6,8, 3. Irina Arens, Royal Diamond (RV Altenautal) 6,6