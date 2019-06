Start zum Lauf über 20 Kilometer: Jan Kaschura läuft von Beginn an vorne weg. Er wird vom späteren Zweitplatzierten Mathias Nahen (Nummer 436) verfolgt. Nach 1:17:22 Stunden kommt der Sieger ins Ziel. Alle Läuferinnen und Läufer trotzen der Hitze Foto: Oliver Temme

Von Oliver Temme

»Mit dieser Resonanz sind wir mehr als zufrieden«, freute sich Peter Happe als einer der Organisatoren vom TuS Amelunxen. Ein Magnet für viele Teilnehmer sei sicherlich die erstmalige Aufnahme in die Lauf-Serie »Hochstift-Cup« gewesen. Im vergangenen Jahr war der Lauf in Amelunxen als Bonus-Strecke für den Cup getestet und für geeignet befunden worden. Zum Vergleich: In 2017 hatte die Teilnehmerzahl noch bei lediglich 100 gelegen.

Strecke verlangt alles ab

Allerdings wird erst seit 2018 ein 20-Kilometer-Lauf angeboten – und der wird von den Langstreckenläufern äußerst gut angenommen. »Das Besondere an den 20 Kilometern in Amelunxen ist, dass die Strecke sehr anspruchsvoll, aber wunderschön ist«, stellte der diesjährige Sieger Jan Kaschura aus Holzminden heraus und geriet bei seiner Beschreibung der Aussicht vom Berg und der Landschaft um den Weser-Radweg geradezu ins Schwärmen. Der Zweitplatzierte des Hermannslaufes überquerte auf dem Amelunxener Sportplatz nach 1:17:22 Stunden als Erster die Ziellinie, dicht gefolgt vom Bad Driburger Mathias Nahen. Dieser attestierte seinem Kontrahenten, bergab enorm schnell gewesen zu sein. »Das ist auf dieser Strecke mit so vielen Höhenmetern entscheidend«, analysierte Vorjahressieger Nahen.

Seinen Titel verteidigen konnte Christoph Dohmann. Der Godelheimer in Diensten von NSU Brakel siegte in der Wertung über elf Kilometer. Mit einer Zeit von 41:24 Minuten behauptete er sich deutlich vorm Bad Driburger ­Devon Grass (42:47 Minuten) sowie Matthias Berkemeier von den LF Lüchtringen. »Bei diesem Wetter können wir mit unserer Zeit zufrieden sein«, lautete das Fazit des Sieger-Trios bei ihrer Analyse.

Kleck trumpft auf

Als Lokalmatadorin trumpfte Helena Kleck auf. Die Beverungerin startet für den TuS Amelunxen und war mit einer Zeit von 53:59 Minuten die schnellste Frau über elf Kilometer – so wie bereits im vergangenen Jahr.

Ebenso hervorzuheben ist die Leistung von Kea Wagemann, die über die Distanz von 5 Kilometern die schnellste Läuferin war. Tags zuvor war die Ottbergenerin noch bei den NRW-Meisterschaften in Duisburg zu Höchstleistungen gefordert. »Den Lauf in meiner Heimat wollte ich mir dennoch nicht entgehen lassen«, betonte die Athletin des LC Paderborn.

Ihr männlicher Pendant auf dem Siegertreppchen über die fünf Kilometer war Sebastian Brand. Der Läufer aus Lütmarsen setzte sich mit einer starken Zeit von 17:30 Minuten durch und sicherte der NSU Brakel den zweiten Sieg an diesem Tag.

Mit Kind unterwegs

Für Aufsehen sorgten Nicole Wagenknecht und Jenny Janele (beide Weserbergland Runners Derental), die jeweils mit einem Kind im Kinderwagen die fünf Kilometer absolvierten – und beachtliche Zeiten erzielten. »Unsere Motivation ist, dass man auch als Mutter noch Sport machen und an Wettkämpfen teilnehmen kann«, so die beiden unisono.

Apropos Kinder: Die hatten in 91-facher Anzahl beim Schülerlauf über einen Kilometer sichtlich Spaß. Für die ganz Kleinen gab es noch den Bambini-Lauf, der eine Runde um den Sportplatz führte. Christoph Giefers verkleidete sich eigens hierfür als Maus und zeigte den Kindern den Weg. »Das war anstrengender als gedacht, vorne zu bleiben«, so der Mit-Organisator vom TuS Amelunxen lachend. Die Kinder waren eben sehr schnell auf den Beinen gewesen.