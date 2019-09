Von Sylvia Rasche

»Der Deutschland-Cup war unser Saisonziel. Darauf haben wir die Planung ausgerichtet«, berichtet Lars Koch. Von den neun Veranstaltungen war das Duo siebenmal am Start. »Die besten vier Resultate werden für den Cup gewertet. Dazu gibt es Bonuspunkte für die anderen Rennen, so dass Vielstarter belohnt werden«, erklärt der Blankenauer. Dabei wurde genau dieses System zu seinem Verhängnis. Der Gesamtsieger hat nämlich alle neun Rennen bestritten und so mehr Bonuspunkte bekommen. »Der zweite Platz in der Gesamtwertung ist trotzdem super«, freut sich der 50-Jährige, der vor allem beim letzten Rennen in Ratscha ordentlich Konkurrenz hatte und international erfolgreiche Quadrathleten aus Österreich und Tschechien hinter sich ließ. In der Gesamtwertung des Bergsee-Quadrathlons in Thüringen wurde der Vierter.

Lebensgefährtin Gabi Menke aus Dalhausen kam als dritte Frau und als Siegerin ihrer Altersklasse ins Ziel. 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer auf dem Rad, vier Kilometer im Kajak und zum Abschluss fünf Kilometer laufen standen in Thüringen auf dem Programm. Die 50-Järhige bewältigte diesen Vierkampf unter zwei Stunden und durfte anschließend nicht nur den Deutschlandcup für ihre Altersklasse, sondern auch die Silbermedaille der Saison-Gesamtwertung in Empfang nehmen.

Dabei hat sich bei den beiden WSV-Athleten, die erst in der zweiten Saison im Quadrathlon unterwegs sind und überhaupt erstmals die Deutschland-Cup-Serie in Angriff genommen haben, vor allem das Wintertraining ausgezahlt. »Wir haben uns ein Kajak-Ergometer angeschafft. Damit kann man auch im Winter sehr effektiv trainieren«, berichtet Lars Koch. So holte das Duo in dieser Disziplin ordentlich auf und ist nun in allen vier Sportarten in etwas gleichstark. »Es gibt keine Disziplin, in der wir nach hinten abfallen«, erklärt Koch.

Das haben auch die übrigen Ergebnisse in diesem Sommer gezeigt. Beide sicherten sich in ihren Altersklassen jeweils zwei Deutsche Meistertitel (auf der Mitteldistanz und der Sprintstrecke) und freuten sich zudem über EM-Gold im Sprint.

In der kommenden Saison wollen Gabi Menke und Lars Koch internationaler an den Start gehen. »Der Wettkampfkalender steht noch nicht ganz. Aber wir haben uns schon vorgenommen, mal in Tschechien oder England einen Quadrathlon zu bestreiten. Mal sehen, wo die EM oder auch die WM ausgetragen wird«, gibt Koch Einblicke in die kommende Saisonplanung.