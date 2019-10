Von Felix Senftleben

Kreis Höxter (WB). Derby-Time an diesem Donnerstagabend in der Fußball-Bezirksliga, Staffel drei: Der SV Dringenberg empfängt den FC Peckelsheim/Eissen/Löwen. Der FC Blau-Weiß Weser erwartet den Nachbarn VfR Borgentreich. Aufsteiger Spvg Brakel II gastiert zudem beim Dritten DJK Mastbruch. Schlusslicht TSC Steinheim kämpft beim PSV Detmold um den Anschluss und Klassenerhalt. Alle Spiele werden um 19.30 Uhr angepfiffen.

FC Blau-Weiß Weser – VfR Borgentreich . »Zwischen beiden Teams gibt es einige Parallelen«, betont FC-Trainer Marcus Menzel. Das stimmt insofern, dass FC und VfR in den vergangenen fünf Partien jeweils nur einen Sieg einfahren konnten. In der Tabelle weist der FC Weser als Neunter (15 Punkte) einen Zähler mehr als der Elfte VfR Borgentreich auf. Thomas Schulte, zweiter Geschäftsführer des VfR Borgentreich, ist zuversichtlich: »Nach dem Unentschieden gegen Neuenbeken wollen wir auch aus Beverungen Zählbares mitnehmen. Aktuell befinden wir uns auf Augenhöhe mit den Gastgebern. Der Kampf wird entscheidend sein.« Bei den Gästen werden Trainer Frank Kleine-Horst und Kapitän Sascha Unger wieder mit dabei sein. »Es ist eine richtungsweisende Begegnung. Uns fehlen allerdings weiterhin die Alternativen. Der Kader ist schmal. Trotzdem wollen wir in die Erfolgsspur zurückkehren. Es ist ein Derby, das sicherlich auch die Fans beider Lager mobilisieren wird«, ist FC-Trainer Menzel überzeugt. WB-Tipp: 1:1

Personalnot

Post SV Detmold – TSC Steinheim. »Es wird nicht einfach. Personell haben wir große Probleme. Aufgrund der zahlreichen roten Karten gehen wir personell am Stock«, berichtet TSC-Kapitän Tuncay Aydin, der den im Urlaub weilenden Coach Rytis Narusevicivertritt. Aydin hat sich noch nicht festgelegt, ob er in Detmold nur an der Seitenlinie stehen oder selbst mitspielen wird. »Leider plagt mich eine Oberschenkelzerrung. Mit ganzen zwei Punkten aus elf Spielen sieht die Lage bei den Emmerstädtern ziemlich düster aus. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt neun Punkte. Detmold rangiert derzeit auf dem zehnten Platz. Ein Sieg wäre auch für die Postler wichtig, denn vom ersten Abstiegsplatz ist das Team lediglich vier Punkte entfernt. »Wir fahren als totaler Außenseiter nach Detmold, geben uns aber nicht kampflos geschlagen«, hofft Aydin auf die Wende und das überfällige Signal. WB-Tipp: 2:1

SF DJK Mastbruch – Spvg Brakel II. Arrivierter Bezirksligist kontra Aufsteiger – so lässt sich die Ausgangslage beschreiben. Die Brakeler kommen in Fahrt und feierten am vergangenen Spieltag mit dem 5:2 über Elsen den dritten Saisonsieg. Den Schwung dieses Auftritts werden die Rot-Schwarzen heute Abend mit nach Mastbruch nehmen und gebrauchen können. Der Gastgeber ist Dritter und liegt nur vier Punkte hinter Spitzenreiter SV Heide Paderborn: »Wir haben große Personalsorgen. Es ist unklar, wie viele Spieler zur Verfügung stehen. Das macht die Aufgabe natürlich nicht leichter. Deshalb ist es schwierig, etwas zum Ausgang der Partie zu sagen«, so Maik Schmitz im Vorfeld. Zum Trost für die Brakeler: Die Gastgeber befinden sich aktuell nicht in der besten Verfassung, denn seit drei Begegnungen wartet das Team von Übungsleiter Roberto Busacca auf einen Sieg. Kann Brakel die Schwächephase der DJK ausnutzen und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln? WB-Tipp: 2:0

SV Dringenberg – FC Peckelsheim/Eissen/Löwen . Das ist ein klassisches Kellerduell: Der 17. empfängt den 13. Es seht viel auf dem Spiel. »Die Partien im Kreispokal am vergangenen Freitag beim FC Stahle und zwei Tage später in der Meisterschaft beim BV Bad Lippspringe haben uns sehr viele Körner gekostet. Aufgrund der Tabellensituation ist es ein besonderes Spiel. Wir wollen den Abstand nach unten weiterhin halten, daher ist es auch unser Ziel mindestens einen Punkt zu holen«, blickt PEL-Coach Matthias Rebmann zurück und schaut kämpferisch nach vorne. Fünf Punkte trennen die beiden Kontrahenten. Peckelsheim hat 13 Zähler auf dem Konto und Dringenberg gerade einmal acht. »Die Burgherren wollen natürlich den Anschluss herstellen. Die Spiele gegen den SVD waren immer eng. Etwas mehr Brisanz steckt zudem in der Partie, da unser Kapitän Thomas Rex im Sommer zum SVD gewechselt ist«, so Rebmann weiter. Die Burgkicker sind seit zwei Spielen ohne Niederlage und wollen diese Serie ausbauen. »Wir haben gute Offensivspieler, die wir in Szene setzen werden. Es wird ein Spiel, das über den Kampf entschieden wird. Wir müssen zu 100 Prozent auf dem Platz sein«, weiß Rebmann, auf welche Tugenden es in diesem Derby ankommen wird. SVD-Trainer Sven Schmidt setzt auf den Heimvorteil. Zuletzt erreichten die Dringenberger ein 2:2 beim Tabellensiebten Anreppen und wollen nun endlich den zweiten Dreier in der Spielzeit 2019/20 einfahren. WB-Tipp: 1:1