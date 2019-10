Von Rene Wenzel und Jan-Hendrik Schrick

Kreis Höxter (WB). Der FC BW Weser und der SV Dringenberg haben die beiden Kreisderbys in der Fußball-Bezirksliga gewonnen. Dabei der FC Blau-Weiß sogar in Unterzahl zum Erfolg.

FC BW Weser - VfR Borgentreich 1:0 (0:0). Stefan Lübke vom FC Blau-Weiß Weser sorgt für den Lucky-Punch im Bezirksliga-Derby gegen den VfR Borgentreich - 1:0 (0:0). In Unterzahl macht das Team von Marcus Menzel den Dreier gegen den Verfolger klar. Ein ganz wichtiger Erfolg mit Blick auf die nächsten Aufgaben.

»Wir hatten die besseren Chancen als Borgentreich und haben daher auch den Sieg verdient eingefahren«, sagte Menzel nach einer umkämpften Partie im Beverstadion. Vor 100 Zuschauern entwickelte sich zunächst eine sehr chancenarme Begegnung. Beide Mannschaften versuchten es eher mit langen Bällen und ließen das Kurzpassspiel vermissen.

Borgentreichs Sascha Unger im Laufduell mit Louis Schreck. Die Gastgeber des FC BW Weser setzen sich im Derby durch. Foto: Rene Wenzel Borgentreichs Sascha Unger im Laufduell mit Louis Schreck. Die Gastgeber des FC BW Weser setzen sich im Derby durch. Foto: Rene Wenzel

Und so kam es auch eher überraschend zur ersten Möglichkeit, die den Gästen gehören sollte. FCW-Keeper Dennis Ferranti erwischte einen Rückpass nicht richtig und legte die Kugel direkt vor die Füße von Jonas Güthoff – Ferranti bügelte seinen Fehler aber mit einer starken Fußabwehr wieder aus (11.). Auf der anderen Seite scheiterte Leon Krüger acht Minuten später aus kurzer Distanz an VfR-Keeper Hendrik Dohmann. Fortan ging in Durchgang eins bis auf eine Option von Felix Rikus aus spitzem Winkel nur noch wenig (42.).

»Wir standen in der ersten Hälfte sehr defensiv und haben nach der Pause offensiv mehr gemacht. Wir waren in einer Phase am Drücker und hatten Chancen auf den ersten Treffer«, sagte VfR-Coach Frank Kleine-Horst. Doch sein Team machte insgesamt aus den zwei, drei halben Möglichkeiten zu wenig – unter anderem scheiterte Frederik Schumacher mit einem ordentlichen Abschluss (51.).

Fortan hatte Weser wieder etwas mehr vom Spiel. »Uns haben die Cleverness und die Aggressivität gefehlt«, betonte Kleine-Horst. Seine Mannschaft spielte nach einer Gelb-Roten Karte gegen Fabian Bickmeier sogar in Überzahl, machte daraus aber weiter nichts. Die Zuschauer rechneten bereits mit einem Remis, da es auf beiden Seiten nur noch wenig Torraumszenen gab. Doch dann zog Stefan Lübke einfach mal aus der Distanz ab. Mit seinem schwächeren linken Fuß beförderte er die Kugel über Dohmann hinweg in den Kasten (86.). »Der sollte schon so ungefähr in die lange Ecke kommen«, meinte Lübke später. Es war der Lucky-Punch. Ein Tor, dass den Hausherren richtig guttat. Denn in den kommenden Spielen geht´s gegen den SV Atteln, SV Heide-Paderborn und SF DJK Mastbruch.

FC Blau-Weiß Weser: Ferranti – St. Seibt, F. Rikus (65. L. Rikus), Krüger (87. Wielert), Schreck (55. Se. Seibt), Lübke, Bickmeier, Deutsch, Rodermund, Bröer, Hartmann.

VfR Borgentreich: Dohmann – Seiwert, Rehrmann, Mertens, Cloidt, Berlage, Unger, Güthoff (17. Schumacher), Gabriel (87. Arendes), Fögen, Rasche (66. Mertens).

SV Dringenberg - FC Peckelsheim/Eissen/Löwen 3:1 (0:1) Der SV Dringenberg feiert in der Bezirksliga einen 3:1-Heimerfolg im Derby gegen den FC Peckelsheim. Dabei steigerten sich die Burgkicker nach schwacher erster Halbzeit zum verdienten Sieg.

Die ersten 20 Minuten passierte nichts vor den beiden Toren. Dann nahm die Partie jedoch an Fahrt auf. Christoph Richter hatte allein vor dem Tor die große Chance die Hausherren in Führung zu schießen, zielte aber zu hoch. Drei Minuten später staubte Jonas Riepe ab und brachte Peckelsheim in Führung. Nur Sekunden nach Wiederanpfiff verhinderte SVD-Keeper Tim Heisener mit einer starken Parade gegen Pascal Knoke den Doppelschlag. In der Folge kam auch Dringenberg zu guten Abschlüssen. Patrick Stiewe hatte allein dreimal die Chance für den Ausgleich. Kurz vor der Pause verpasste Kai Stolte den Ball frei vor dem Tor nur um Zentimeter. »Wir müssen unsere Chancen in der Phase besser nutzen und dann eine höhere Führung mit in die Halbzeit nehmen«, resümierte FC-Trainer Matthias Rebmann.

Nach dem Seitenwechsel liefen die Hausherren früher an und waren wacher in den Zweikämpfen. Peckelsheim ließ sich den Schneid abkaufen und kam nicht mehr in die Partie zurück. In der 48. Minute glich Lukas Schöttler nach schönem Doppelpass mit Daniel Neumann aus. Zwei Zeigerumdrehungen später nickte Thomas Rex das Leder nach einer Ecke zur Führung für Dringenberg gegen seine ehemaligen Teamkollegen in die Maschen. In der 76. Minute besorgte Christian Nölle nach starker Vorarbeit von Schöttler das 3:1. »Wir haben in der ersten Halbzeit viel zu harmlos gespielt. Nach der Pause waren wir deutlich besser im Spiel und konnten viele Zweikämpfe gewinnen, dass war der Schlüssel zum Sieg«, analysierte SVD-Trainer Sven Schmidt. »Dringenberg setzte uns nach der Pause früher unter Druck und wir werden dadurch nervös. Ich weiß auch nicht wirklich, warum wir uns so abkochen lassen haben und keine Lösungen hatten. In der ersten Halbzeit hatten wir Dringenberg komplett im Griff«, ärgerte sich Rebmann.

SV Dringenberg: Heisener – Rex, Schipp, Stiewe, Rempe, Richter (69. Nölle), Walzog (49. Jacobi), Steinig, Neumann, Schöttler (80. Van der Kamp), Künemund

FC Peckelsheim/E./L.: Sickes – Vogt, Laudage (46. Michels), Krain, Riepe (78. Schön), Gievers (68. Härtlein), Stolte, Melcher, Gockeln (62. Varlemann), Knoke, Koch