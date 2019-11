Herr Menzel, Sie sind ganz gut in die Saison gestartet, jetzt mit Ihrer Mannschaft aber auf dem Weg in den Tabellenkeller. Was sind die Gründe dafür?

Marcus Menzel: Wir sind mit einem 23er-Kader gestartet, im Moment habe ich nur fünfzehn Feldspieler zur Verfügung. Besonders die Verletzungen einiger Stammspieler wie Aaron Marquart, Leon Krüger, Anil Okur und besonders Stefan Lübke haben uns in den vergangenen Wochen belastet. Dazu kommt auch noch, dass schon nach fünf Spielen Sanel Covic seiner Freundin nach Köln folgte und damit nicht mehr im Mittelfeld zur Verfügung steht.

Wie schwer wiegt der Ausfall von Torjäger Stefan Lübke? Wann kann man mit ihm auf dem Platz wieder rechnen?

Menzel: Stefan hat sich im Spiel gegen Heide Paderborn an den Adduktoren verletzt. Dreizehn Tore sprechen eine Sprache für sich. Für mich ist er eine Art »Lebensversicherung«. Ich hoffe, dass er im nächsten Spiel in Brakel wieder zur Verfügung steht.

Welche Spieler müssten Ihrer Meinung nach in dieser schwierigen Tabellensituation Verantwortung übernehmen, um die jungen Spieler langsam an die erste Mannschaft heranzuführen?

Menzel: Mit Max Pape und Benedikt Böger haben uns vor der Saison zwei außergewöhnliche Leitfiguren leider verlassen. Für mich sind jetzt besonders Simon Hartmann und Fabian Bickmeier mit ihren Erfahrungen in der Pflicht, unsere Youngsters Jonathan Hoffmann, Nicolas Deutsch, Moritz Hake, Noah Mönkemeier und Noah Rodermund aus der eigenen Jugend langsam in die Mannschaft zu integrieren.

Sind in der Winterpause noch personelle Transfer vorgesehen?

Menzel: Es ist für einen Verein wie den FC BW Weser mit seiner Lage nicht so einfach, neue Spieler mit entsprechender Qualität an sich zu binden. Da haben es die Paderborner Vereine einfacher. Aber ich möchte nichts ausschließen.

Werden Sie die momentane Praxis mit langen Bällen in die Sturmmitte weiter beibehalten oder wird auch über ein schnelleres Kurzpassspiel nachgedacht?

Menzel: Im Moment ist es schwierig, auf tiefen Rasenplätzen wie in Lauenförde einen gepflegten Fußball zu spielen. Auch Mastbruch hatte am vergangenen Sonntag Probleme bei uns. Wir werden unser Spiel entsprechend an jedem Spieltag anpassen müssen. Dabei ist zu begrüßen, dass die Saison im kommenden Jahr erst wieder im März fortgeführt wird.

Zurzeit belegt Ihre Mannschaft den zwölften Tabellenplatz mit zwei Punkten Abstand hinter Post SV Detmold auf Platz sieben aber auch nur drei Punkte vom ersten Abstiegsplatz entfernt. Wie sieht die Perspektive für die nächsten Spiele aus? Es stehen nun zwei »6-Punkte-Auswärtsspiele« in Brakel und Anreppen an.

Menzel: Vor der Saison habe ich als Ziel von einem einstelligen Tabellenplatz gesprochen, der noch immer erreichbar ist. Die Dichte von Platz sieben bis zum ersten Abstiegsplatz mit nur fünf Punkten Unterschied macht deutlich, wie knapp es dieses Jahr in der Bezirksliga zugeht. In den nächsten Spielen sollten wir punkten, um dran zu bleiben. Trotzdem möchte ich meinen Jungs nicht den Rucksack aufladen, unbedingt gewinnen zu müssen.

Zum Schluss, Sie sind nach Ihrer Assistenzzeit bei Dennis Hustadt Heiko Bonan im Sommer als Cheftrainer mit viel Euphorie gestartet – welches persönliche Fazit ziehen Sie kurz vor der Saisonhalbzeit?

Menzel: Es macht richtig Spaß, alle ziehen gut mit, ich sehe uns trotz der aktuellen Tabellensituation auf einen guten Weg. Leider haben wir kein Reserveteam mehr, so dass ich mit den Spielern hinkommen muss, die zur mir vor jedem Spiel zur Verfügung stehen. Ich selbst stehe im Moment als Spieler nicht zur Verfügung, der Fußbruch im Spiel gegen Barntrup wirkt noch nach.