Dranbleiben: Luca Rikus (links) will mit dem FC Blau-Weiß Weser den Klassenerhalt in der Bezirksliga unbedingt schaffen. Foto: Rene Wenzel

Von Rene Wenzel

Beverungen/Lauenförde (WB). In der Bezirksliga zwischen 1996 und 2004 und nach dem Abstieg sofort zurück 2005. Der FC Blau-Weiß Weser ist in der Bezirksliga eine feste Größe. Nach 15 Jahren droht allerdings im Frühsommer 2020 der Abgang in die A-Liga. Aktuell belegt das Team von Marcus Menzel den ersten Abstiegsplatz.

„Wir müssen unser Saisonziel revidieren. Zunächst einmal zählt für uns nur der Klassenerhalt“, sagt der junge Coach. Vor der Saison hieß das Ziel einstelliger Tabellenplatz. Davon ist der FC aktuell sieben Punkte entfernt. Es war die logische Konsequenz nach einem extrem schwachen November – vier Niederlagen in Folge haben richtig weh getan. Insbesondere die Schlappen gegen die unmittelbaren Konkurrenten Spvg Brakel II und SV GW Anreppen fielen schwer ins Gewicht. Zum Jahresabschluss folgte ein 2:4 beim RSV Barntrup. „Vor den drei letzten Spielen 2019 habe ich uns im Soll gesehen. Mit der Situation in der Winterpause ist natürlich niemand zufrieden“, betont Menzel.

Der 37-Jährige stieg im Sommer vom Co-Trainer zum Chef-Coach auf und löste Heiko Bonan ab. Ex-Profi Bonan prophezeite damals, dass es für den FC BW Weser in den nächsten Jahren um den Klassenerhalt gehen werde. Menzels Fazit nach dem ersten halben Jahr als Trainer fällt zwangsläufig nicht positiv aus: „Ich schaue im Moment nicht so gerne auf die Tabelle. Es hat sich vieles, was ich erwartet habe, bestätigt“, sagt der FCW-Coach, der bereits seit 2006 im Klub ist – zunächst als Spieler, jetzt als Trainer. In dieser Funktion merke er umso mehr, wie schmerzhaft Ausfälle seien.

Stützen fehlen

Gegen Ende des Jahres fehlten den Blau-Weißen wichtige Stützen. Akteure wie Aaron Marquardt (sechs Spiele) oder auch Louis Schreck (acht Einsätze) mussten verletzungsbedingt passen. Zudem sah Leon Krüger völlig überflüssig in Anreppen Rot. „Das lief alles überhaupt nicht wie geplant. Die Winterpause kam zur richtigen Zeit. Wir müssen sie nutzen“, betont Menzel, der zuletzt auf zwei Altherren-Spieler sowie Betreuer Christian Grimm zurückgreifen musste. Damit wird deutlich, dass der Kader knapp ist.

Immerhin werden Marquardt und Schreck (beide Knieprobleme) nach Lage der Dinge wieder mit Beginn der Vorbereitung einsteigen. Der FC Weser könnte mehr gute Spieler gut gebrauchen. Über Winterzugänge würde sich beim FC BW Weser sicherlich niemand beschweren. Allerdings ist das Einzugsgebiet von Beverungen und Lauenförde nicht groß genug. Das Spieler-Angebot beschränkt sich auf einen eher kleinen Kreis. „Aufgrund unserer geografischen Randlage ist es nicht einfach, mit den Mannschaften aus dem Paderborner Raum mitzuhalten“, macht Menzel deutlich. Er habe sich auch schon Gedanken über potenzielle Neuzugänge in diesem Winter gemacht: „Es gestaltet sich sehr schwierig.“ Viele junge Akteure müssten daher bereits in ihrem ersten Seniorenjahr eine wichtige Rolle bekleiden.

Kapitän Simon Hartmann lobt den eigenen Nachwuchs für die Auftritte: „Sie machen ihre Sache wirklich gut. Wir müssen die Youngster in der Rückrunde noch mehr unterstützen.“

Aus Spielersicht spricht Hartmann von einer „nicht so erfolgreichen Saison“. Dabei sah es in den ersten Wochen gar nicht so schlecht aus – der FC holte aus den ersten sieben Spielen 15 Punkte. Mit dem Abstiegskampf würden die Fusionierten wohl nichts zu tun haben. Nach dem verheißungsvollen Start fielen immer wieder Akteure aus. Zudem verließ der starke Sommer-Neuzugang Sanel Covic den Bezirksligisten von der Weser nach nur fünf Spielen aus privaten Gründen. Nach der 0:2-Niederlage in Delbrück wanderten kaum noch Punkte auf das Konto der Blau-Weißen. Ein Remis beim SV Atteln (2:2) und ein Sieg gegen den VfR Borgentreich (1:0) waren die rühmlichen Ausnahmen. „Wir haben nach dem guten Start leider nachgelassen und Spiele verloren, in denen wir gleichwertig waren,“ berichtete Hartmann.

Spätestens zum Jahresauftakt müssen die Blau-Weißen den Abstiegskampf im ersten Spiel gegen die SG Hiddesen-Heidenoldendorf annehmen. „Da braucht man sich nichts schönzureden. Kaum einer unserer Spieler kennt dieses Gefühl, unten drin zu stehen“, so Hartmann. Und Trainer Marcus Menzel betont: „In der unteren Tabellenhälfte sind die Teams dicht zusammen. Der Abstiegskampf bleibt bis zum Schluss spannend. Wir wollen nach 15 Jahren nicht in die A-Liga absteigen.“

Testspiele gegen den A-Liga-Spitzenreiter SV Höxter und den A-Liga-Tabellenzweiten TuS Bad Driburg sollen in den harten Wochen der Vorbereitung die Erkenntnisse liefern, dass der FC Blau-Weiß für das Kreisoberhaus zu stark ist. Die Bezirksliga soll das Zuhause des jungen Teams aus Beverungen und Lauenförde bleiben.

Statistik und Trainer-Meinung

Die meisten Einsätze: Noah Rodermund, Simon Hartmann (beide 18 Spiele)

Top-Torjäger : Stefan Lübke (14 Tore)

Heimbilanz : vier Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen (Platz zehn)

Auswärtsbilanz : ein Sieg, zwei Remis, sieben Niederlagen (Platz 16)

Höchster Sieg: 6:0 gegen den TSC Steinheim (11. August)

Höchste Niederlagen: 1:5 gegen die SG Hiddesen-Heidenoldendorf (1. September) und 0:4 gegen den Post TSV Detmold (20. Oktober)

Wer wird Meister? „Der SV Heide-Paderborn setzt sich im Aufstiegs-Zweikampf gegen den SCV Neuenbeken durch.“

Wer ist der Spieler des Jahres? „Louis Schreck hat zwar erst acht Spiele gemacht, ist aber trotz seines jungen Alters beim FC BW Weser bereits ein Führungsspieler. Der Junge übernimmt Verantwortung und zeigt, dass er die Mannschaft führen will. Für sein Alter ist Louis schon sehr weit. Auf lange Sicht wird er beim FC Weser ein Leader.“

Welchen Platz belegt der FC Weser am Ende? „Wir müssen Fünftletzter werden.“