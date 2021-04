Weggefallen ist für den Dauerkarteninhaber des Bundesliga-Schlusslichts dafür die Entscheidung zwischen dem Platz in der Veltins-Arena und dem Platz zwischen den Pfosten beim SSV Würgassen. Derweil haben Spieler und Mitglieder des Vereins die Corona-Pause genutzt und in Eigenregie das Vereinsheim sowie die sanitären Anlagen der Umkleidekabinen rundum erneuert. „Schalke und der SSV“. Diese fußballerische Maxime gilt für Florian Scholle bereits seit zehn Jahren. Und er lebt sie. Im Jahr 2011 war es, da wechselte der Torhüter aus Wehrden zum damals frischgebackenen B-Ligisten SSV Würgassen. Schalke-Fan ist er schon weitaus länger, „seitdem ich denken kann. Mein Vater hat es mir in die Wiege gelegt. Als die Arena auf Schalke im Jahr 2001 eröffnet wurde, hat mein Vater Dauerkarten für die ganze Familie gekauft“, erzählt Scholle, der folglich seit 20 Jahren einen Stammplatz auf Schalke hat. Dass er seitdem dennoch nicht jedes Spiel gesehen hat, liegt an seiner Verbundenheit zum SSV Würgassen.