Lichtblicke sind die Osterlauf-Solosportserie, an der sich Mutter Heike und Sohn Hinnerk Meyer beteiligen, sowie das Fußballtraining beim FC BW Weser für Silas (13) und Hinnerk (10) mit Vater Jens als Co-Trainer. „Wir sind sehr froh, dass zumindest das Fußballtraining für Kinder unter 14 Jahren wieder erlaubt ist. Man merkt, dass die Jungs das vermisst haben“, sagt Jens Meyer. Er hat zu Bezirksligazeiten in den frühen 1990er Jahren beim SC Lauenförde selbst erfolgreich Fußball gespielt und engagiert sich in der D-Jugend des FC BW Weser als Co-Trainer im Team von Patrick Denk. An diesem Nachmittag zum Ende der Osterferien fehlt kein einziger Nachwuchskicker der Mannschaft. Nach den langen fußballlosen Wochen ist selbst kontaktloses Training eine willkommene Abwechselung. Anders beim Taekwon-Do Satori Höxter. Dort hat Jens Meyer, Träger des zweiten Dan und stellvertretender Vorsitzender, schon lange kein Training mehr geleitet und befürchtet eine weitere Durststrecke.