Borgentreich (WB). Fußball-Bezirksligist VfR Borgentreich hat einen Nachfolger für den scheidenden Trainer Daniel Bartoldus gefunden: Frank Kleine- Horst, zuletzt Coach der zweiten Mannschaft des SV Dringenberg in der Kreisliga B Süd, übernimmt das Team.

»Die Gespräche zwischen Vorstand und Frank verliefen von Anfang an sehr gut und man war von der ersten Sekunde auf einer Wellenlänge«, schreibt Sportdirektor Thomas Schulte in einer Pressemitteilung. Frank Kleine-Horst ist Inhaber der B-Lizenz und soll mit dem VfR Borgentreich im dritten Bezirksliga-Jahr in Folge erneut den Klassenerhalt perfekt machen.

»Der 49- jährige hat darüber hinaus jahrelange Erfahrung als Jugendtrainer was dem VfR entgegen kommt, da er eine junge Mannschaft übernimmt«, heißt es im Schreiben des Vereins weiter . »Er hatte noch einige andere Angebote, daher freuen wir uns, dass wir den Zuschlag bekommen haben und bauen auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit«.