Im Springen der kleine Tour bis 1,30 Meter Höhe musste er als 22. der 39 Teilnehmer umfassenden Prüfung in die Bahn. Der Parcours war 480 Meter lang und mit elf Hindernissen gespickt. Ohne Fehler kam er in 62.32 Sekunden durch und hatte zu dem Zeitpunkt die fünfbeste Zeit vorgelegt. In der Folge sollte nur noch ein Paar schneller sein – und das gesamte Feld von hinten aufrollen. Der Türke Omer Karaveli stand als einer der letzten Teilnehmer in der Starterliste und schob sich auf dem Treppchen ganz nach vorne.

Sebastian Bolse und seine elfjährige Stute Coriana waren mit Platz sechs hochzufrieden. »Coriana war mehr als zwei Jahre verletzt«, berichtet Sebastians Vater Herbert Bolse. Befürchtungen, die Springkarriere der Stute könnte ganz beendet sein, bewahrheiteten sich aber glücklicherweise nicht. »Sie hat dieses Jahr schon einige M-Sprungen gewonnen und war auch mehrfach S-platziert«, so Bolse.

Sohn Sebastian (30) lebt inzwischen in Bramsche bei Osnabrück und ist mit dem befreundeten Pony-Bundestrainer Karl Brocks sowie Toni Haßmann, ehemaliges Mitglied der Nationalmannschaft, nach Poznan gereist. Bolse ist Vertriebsleiter Deutschland des Sattelherstellers Ikonic.

Am zweiten und dritten Turniertag ging er mit »Coriana« ebenfalls in den Parcours der kleinen Tour. Dann stand jeweils ein Zwei-Phasen-Springen bis 1,30 Meter und 1,35 Meter Höhe auf dem Programm. Im ersten Umlauf blieb der für die RSG Liebenau startende Großenederer fehlerfrei, verpasste mit einem Flüchtigkeitsfehler in Phase zwei aber eine weitere Top-Platzierung in Polen. Im zweiten Zwei-Phasen-Springen unterlief ihm ebenfalls ein Fehler.