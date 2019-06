Von Louisa Arntz

»Mit dem Erfolg haben wir absolut nicht gerechnet. Der SC Neheim ist als Favorit in die Partie gegangen. Wir sind stolz auf das Team. Vier Punkte aus zwei Spielen ist stark«, stellte JSG-Trainer Stefan Gabriel nach dem Schlusspfiff heraus. Die Akteure der Jugend-Spielgemeinschaft Borgentreich und Bühne standen sehr tief und machten es den Spielern aus Neheim extrem schwer, Offensivaktionen zu fahren. Wenn die Gäste durch waren, parierte JSG-Keeper Maximilian Kröger stark. Hinterhaltsschüsse von Neheims Niklas Gräbke (5.) und Fynn Hoheiser (6.) wurden von der Nummer eins der JSG entschärft. Die erste offensiv Aktion der Gastgeber führte direkt zum Torerfolg: Nach Eckballvorlage von Simon Kremper war Timo Stüve zur Stelle und drückte den Ball in der neunten Minute elegant über die Torlinie. Neheims Antwort folgte prompt: Nach einer Ecke stieg Philipp Draga am höchsten und köpfte den Ball zum 1:1 in die Maschen (17.).

Die Defensive der JSG Borgen­treich/Bühne entpuppte sich danach als ein Abwehrbollwerk. Die Gastgeber blieben mit langen Bällen immer gefährlich. So auch kurz vor der Halbzeit: Zunächst scheiterten Rene Eikenberg und Simon Kremper am Gästekeeper, ehe Stüve per sattem Distanzschuss das 2:1 (29.) erzielte.

Starker keeper Kröger

Im zweiten Durchgang zeigte sich die Borgentreicher Nummer eins Kröger immer wieder auf dem Posten. Zudem wurden die Orgelstädter mutiger. In der 56. Minute wurde Timo Stüve im Strafraum von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter drückte Simon Kremper im Nachschuss über die Linie – 3:1. Den 4:1-Entstand schaffte Jan Ole Klare mit einem Kopfballtor (60.). Die Fans jubelten und feierten ihre Helden. »Wir sind wahnsinnig stolz«, sagte JSG- Betreuer Leon Gabriel.

JSG Borgentreich/Bühne: Kröger – Kohaupt, Sperling, Stüve, Kremper, Becker, Gottlob, Waldeyer, Hanewinkel, Eikenberg, Klare, Fricke, Wentnagel, Richter