Nach drei Spielen hat die JSG sieben Zähler auf dem Konto und gute Chancen auf den Aufstieg. »Zur Halbzeit hätten wir bereits 4:0 führen müssen«, so TuRa-Coach Adam Iwanek. Ganz so deutlich war es indes nicht. Iwanek sah das Geschehen aus Elsener Brille. Die Gäste machten von Beginn an Tempo und suchten immer wieder den Abschluss. In der 15. Minute scheiterte der Borgentreicher Simon Kremper per Freistoß. In der Folge parierte JSG-Schlussmann Maximilian Kröger zweimal stark.

Gast deutlich besser

»Wir wollten nach Ballgewinn schnell umschalten. Das ist uns im ersten Abschnitt gar nicht gelungen. Elsen war deutlich besser«, fasste JSG-Coach Stefan Gabriel die erste Halbzeit zusammen.

Die besten Chancen hatten trotz Überlegenheit der Elsener in Durchgang zwei die Gastgeber. ­Timo Stüve und Danny Wentnagel scheiterten allein vor dem Torhüter der Gäste. Auf der anderen Seite hielt auch Kröger zweimal aus kurzer Distanz sein Team im Spiel. Eine Minute vor Schluss stellte Leon Hanewinkel sein Bein nach einem Eckball hin – und plötzlich war der Ball im Tor. Der Jubel bei Spielern und Zuschauern war groß. In der Nachspielzeit verteidigte Borgentreich clever und brachte den Sieg über die Zeit.

»Kompliment an mein Team. Wir haben läuferisch und kämpferisch alles gegeben. Sicher war Elsen besser. Auf unserem Konto stehen drei weitere Punkte. Dabei hatten wir uns für die Aufstiegsrunde nichts ausgerechnet«, freute sich Gabriel. Bereits am Dienstag wartet mit dem SW Suttrop der nächste Gegner auf die JSG.

JSG Borgentreich/Bühne: Kröger – Kohaupt, Sperling, Stüve, Kremper, Becker, Gottlob, Waldeyer, Hanewinkel, Shalaj, Fricke, Wentnagel, Richter