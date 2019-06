»Es ist eine verdiente Niederlage«, resümierte Übungsleiter Stefan Gabriel an. Seinen Schützlingen hätten die Hitze und die lange Anfahrt zu schaffen gemacht. »Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und waren immer einen Schritt zu spät.« Mit dem Pausenpfiff gerieten die Orgelstädter in Rückstand. Sechs Zeigerumdrehungen nach Wiederbeginn erhöhten die Suttroper auf 2:0. Das 3:0 in der 44. Minute sowie ein Eigentor sieben Minuten später besiegelten die Niederlage. »Suttrop war gegen den souveränen Spitzenreiter Fortuna Schlangen nur 1:2 unterlegen. Wir wussten, dass es schwer würde«, so Gabriel.

Finale gegen Schlangen

Die JSG Borgentreich/Bühne empfängt Samstag, 29. Juni, Primus Schlangen. Die Gäste sind jedoch bisher ohne Punktverlust und stehen bereits als sicherer Aufsteiger fest. Es wird eine Herkulesaufgabe, zumal die JSG bei eigenem Sieg noch auf einen Ausrutscher von Westfalia Soest II hoffen muss. »Wir sind sehr zufrieden mit der Aufstiegsrunde und freuen uns, dass wir am letzten Spieltag überhaupt noch die Chance auf den Aufstieg haben«, stellt Gabriel heraus.

JSG Borgentreich/Bühne: Kröger - Kohaupt, Sperling, Stüve, Kremper, Becker, Gottlob, Waldeyer, Hanewinkel (Eikenberg, Klare, Fricke, Richter)