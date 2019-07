Von Sylvia Rasche

Großeneder (WB). Die Großenederer Springreiterin Cerise Bolse setzt ihre erfolgreiche Saison fort. Die 15-Jährige hat sich in Kassel die Vizekreismeisterschaft in der Leistungsklasse IV gesichert. Sie darf dort an den Start gehen, weil sie für die Reitsportgemeinschaft Liebenau reitet.

Im Kreisreiterverband Kassel Stadt und Land werden die Titelkämpfe an zwei Wochenenden ausgetragen. »Das ist schöner, weil die Leistungen besser abgebildet werden als an nur einem Wochenende«, meint Vater Herbert Bolse, der selbst in der Leistungsklasse eins bis drei am Start war.

Am ersten Wochenende ging es in Fürstenwald um die Qualifikation. Mit Casalea war Cerise Bolse schneller unterwegs als die Siegerin. Ein Fehler sorgte aber dafür, dass das Paar nach dem ersten Springen nur auf Platz vier lag. Dafür gab es 60 Punkte.

Da für Platz eins im Qualispringen 150 Zähler vergeben werden, lag der Meistertitel schon nach diesem ersten Springen in weiter Ferne.

Trotzdem ließ sich die Schülerin nicht entmutigen und legte mit Casalea beim Finalturnier in Oberkaufungen eine tolle Runde hin. Als einzige blieb sie in dieser Prüfung fehlerfrei, kassierte 200 Punkte und schob sich damit noch auf den Silberplatz vor. Kreismeisterin wurde Carina Thiel aus Helmarshausen, die schon nach dem ersten Springen geführt hatte und sich trotz eines Fehlers in Oberkaufungen nicht mehr einholen ließ.

Für Herbert Bolse lief es am ersten der beiden Kreismeisterschafts-Wochenenden besser. Mit Coup de Zeus blieb er ohne Fehler im Parcours und landete mit der drittbesten Zeit auf dem Bronzeplatz. Beim Finalturnier in Oberkaufungen büßte er jedoch einen Platz ein und landete auf Rang vier.