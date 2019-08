Borgentreichs Kapitän Sascha Unger ist in dieser Szene mit dem Ball vor Augen schneller als sein Anrepper Gegenspieler. In der Endabrechnung nehmen die Gäste aber alle drei Punkte mit nach Hause. Foto: Sylvia Rasche

Von Sylvia Rasche

Die Borgentreicher hatten zwar mehr Ballbesitz und machten das Spiel, es fehlten aber die wirklich zwingenden Torchancen. Zwei Fehler in der Hintermannschaft nutzte Anreppen eiskalt aus und erzielte in der 24. Minute durch Christopher Brinschwitz und in der 35. Minute durch Timo Kell die beiden Siegtreffer.

In der zweiten Halbzeit spielte Borgentreich weiter gut nach vorne, kam aber meistens nur bis zum gegnerischen Strafraum. Kurz vor Schluss reagierte Anreppens Torhüter Stefan Meermann bei einem Schuss von Jonas Güthoff glänzend. »Eigentlich war es ein typisches 0:0-Spiel«, ärgerte sich Borgentreichs Sportdirektor Thomas Schulte über die erste Saisonniederlage, relativierte aber umgehend: »Noch sind wir im Soll. Aus den ersten beiden Spielen konnte man nicht unbedingt sechs Punkte erwarten.« Als Tabellenvierter reisen die Orgelstädter am kommenden Sonntag zum Schlusslicht nach Steinheim.

VfR Borgentreich: Dohmann, D. Schumacher, Rehrmann, L. Mertens, N. Mertens, Cloidt (46. Seiwert), Berlage, Unger (77. Arendes), Güthoff, Gabriel (80. Niggemann), Fögen (46. Rasche).