Peckelsheims Jan Michels treibt den Ball schnell nach vorne. Borgentreichs Kapitän Dominik Schumacher versucht ihn aufzuhalten. In der Endabrechnung hat sich der FC PEL aber deutlich in der Rolandkampfbahn durchgesetzt. Foto: Katharina SChulte

Von Katharina Schulte

Borgentreich (WB). Die Gäste jubeln. Den Platzherren ist die Enttäuschung deutlich anzumerken. Im Bezirksligaderby setzt sich der FC Peckelsheim/Eissen/Löwen mit 5:2 beim VfR Borgentreich durch. Dreifach-Torschütze Pascal Knoke und Doppeltorschütze Kai Stolte trafen für die Gäste. Leon Goldstein und Niklas Mertens trugen sich auf Seiten der Borgentreicher in die Torschützenliste ein.

In der Anfangsphase des Spiels, in dem sich der VfR Borgentreich für die Pokalniederlage revanchieren wollte, besaßen die Gäste aus Peckelsheim den größeren Spielanteil und konnten sich durch einen schnell ausgeführten Spielzug über Michels und Knoke das erste Mal in Szene setzen.

In der siebten Minute war es dennoch Leon Goldstein, der nach einer Hereingabe von Stefan Gabriel den Ball für die Heimmannschaft im Tor unterbringen konnte.

Doch nur fünf Zeigerumdrehungen später glich Peckelsheims Stürmer Pascal Knoke zum 1:1 aus. Und wieder fünf Minuten später erzielte Kai Stolte mit seinem Treffer die 2:1-Führung für die Gäste. Nach einem Zweikampf im Mittelfeld spielte Peckelsheim den Ball schnell nach vorne. Borgentreichs Torwart Hendrik Dohmann musste weit aus dem Tor herauskommen, konnte den Schuss von Angreifer Stolte aber nicht stoppen und so ging der Ball ins leere Tor.

Wiederrum fünf Minuten später erhöhte Pascal Knoke auf 3:1 für seine Farben. Wie bei den Toren zuvor stand die Abwehrreihe der Hausherren nicht optimal und ließ sich von den Peckelsheimer Stürmern mit einem langen Ball überlaufen. Zehn Minuten vor der Halbzeitpause hatten sich die Borgentreicher wieder gefestigt, doch der Anschlusstreffer sollte nicht mehr fallen.

Hingegen trug sich Pascal Knoke mit seinem dritten Treffer in der Torschützenliste ein. Nach einem erneuten langen Ball über die Abwehr reklamierten die Borgentreicher auf Abseits, doch der Pfiff des Unparteiischen Werner Grote blieb aus, so dass sich Knoke gegen zwei Gegenspieler plus den Torwart durchsetzen konnte und zum 4:1-Pausenstand traf.

In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit passierte auf beiden Seiten recht wenig. Beide Mannschaften konnten sich keine zwingenden Torchancen erarbeiten. Zwanzig Minuten vor dem Ende ließ VfR-Akteur Nilkas Mertens noch einmal Hoffnung schöpfen, als er eine Unachtsamkeit in der Peckelsheimer Hintermannschaft ausnutzte und den Ball ins untere lange Eck einschieben konnte.

Ab diesem Zeitpunkt nahmen beide Mannschaften noch einmal den Kampf an und verzeichneten zunehmend mehr Möglichkeiten. Allerdings war es erneut Peckelsheims Kai Stolte, der mit seinem zweiten Treffer den 5:2-Endstand markierte.

»In der zweiten Hälfte haben wir es etwas ruhiger angehen lassen, da wir eine gute Ausgangslage hatten. Borgentreich musste mehr investieren. Trotzdem haben wir es versäumt, unsere Chancen noch besser auszuspielen. Aber aufgrund der ersten Halbzeit haben wir verdient gewonnen«, resümierte Peckelsheims Trainer Matthias Rebmann.

Sein Gegenüber, Borgentreichs Trainer Frank Kleine-Horst, war hingegen nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. »Für uns gilt es nun, das heutige Spiel aufzuarbeiten und die Fehler abzustellen.«

VfR Borgentreich: Dohmann, D. Schumacher, Seiwert, Rehrmann, Wibbe, N. Mertens, Goldstein (59. Maier), Sökefeld (72. Berlage), Güthoff, Gabriel (88. Fögen), F. Schumacher

FC Peckelsheim-Eissen-Löwen: Sickes (77. Störmer), Laudage, Krain, Riepe (62. Engemann), Stolte, Melcher, Varlemann (82. Härtlein), Gockeln (72.Wendehals), Michels, Knoke, Koch