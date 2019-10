Von Sylvia Rasche

»Vor dem Anpfiff hätten wir das 1:1 sofort unterschrieben. Im Nachhinein war sogar mehr drin, obwohl Neuenbeken die 90 Minuten dominiert hat«, berichtet Borgentreichs Sportdirektor Thomas Schulte, der das Team zusammen mit Co-Trainer Christopher Brand betreute, da Chefcoach Frank Kleine-Horst im Urlaub weilt.

Der Stein des Anstoßes war der Ausgleich des großen Favoriten in der 83. Minute durch einen Strafstoß. »Das war allerdings kein Elfmeter. Tobias Cloidt hat den Ball gespielt. Der Neuenbekener Spieler ist ihm auf den Fuß getreten und hat sich fallen lassen«, berichtet Schulte. Der Unparteiische hatte die Szene anders interpretiert und Neuenbeken den Elfer zugesprochen, den Peyman Gouri verwandelte.

Zuvor war es ein flottes Fußballspiel, in dem die Gäste spielerisch eindeutig Vorteile besaßen und sich auch den Großteil der Chancen erarbeiteten. Allerdings stand Borgentreich anders als zuletzt hinten sehr sicher. Die Rot-Schwarzen zeigten über 90 Minuten einen hohen Einsatz, kämpften um jeden Ball und störten ein ums andere Mal Neuenbeken im Vorwärtsdrang. Dazu blieben sie mit Kontern gefährlich. Jonas Güthoff hatte schon nach 14 Minuten über die linke Seite eine gute Möglichkeit, Niklas Mertens versuchte es kurz darauf aus der zweiten Reihe. Gingen diese Möglichkeiten noch ins Leere, ließ Mertens die VfR-Anhänger in der 25. Minute jubeln.

Völlig frei tauchte er plötzlich rund 20 Meter vor dem Tor auf und zog ab. Torhüter Alexander Wulf hatte keine Chance. Das war die überraschende Führung der Gastgeber.

Bis zur Pause und auch in der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine spannende, intensive Partie. Neuenbeken gab den Ton an, doch Borgentreich leistete sich vor 150 Zuschauern kaum Fehler und wurde für eine couragierte Leistung am Ende mit einem Punkt belohnt. Und das, obwohl die personellen Probleme so groß waren, dass nur neun Stammspieler zur Verfügung standen und der Großteil der Akteure auf der Bank zuvor bereits in der zweiten Mannschaft zum Einsatz gekommen waren.

VfR Borgentreich: Dohmann, Rehrmann, L. Berlage (69. Henkenius), Mertens (90+3: Seiwert), Cloidt, S. Berlage, Oestreich (90+1. Sökefeld), Güthoff (88. Arens), Gabriel, Fögen, Rasche.