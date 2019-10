Von Sylvia Rasche

Bühne (WB). Der Neuling startet durch. Dreimal hat der 1. FC Bühne zuletzt auf den Aufstieg in die Tischtennis-Landesliga verzichtet, es im Sommer endlich gewagt und genießt nun auch in der neuen Liga die gute Höhenluft. An diesem Samstag empfängt der 1. FCB im Spitzenspiel den TV Geseke.

»Damit haben wir nicht gerechnet«, sagt Vorsitzender Wolfgang Klare. Zwar hat sich der FC Bühne kräftig verstärkt, hat die drei oberen Positionen mit höherklassig erfahrenen Akteuren neu besetzt, dass es so gut läuft, überrascht die Verantwortlichen trotzdem. »Wir hatten schon gehofft, dass wir im oberen Drittel mitmischen würden. Dass wir nach der ersten Hälfte der Hinrunde aber noch kein Spiel verloren haben, war nicht zu erwarten«, macht der Vereinsboss deutlich.

Der neue Spitzenspieler Mario Möller kam aus Hofgeismar nach Bühne. An Position zwei spielt Florian Demberg aus Bad Oeynhausen und an drei der Paderborner Jonas Bormann. Alle drei haben in der Hessen- beziehungsweise NRW-Liga gespielt und sind Punktegaranten in ihrem neuen Team. Als »eine Klasse für sich« bezeichnet Wolfgang Klare das Trio, das mit hoch positiven Bilanzen entscheidenden Anteil am Höhenflug hat. »Alle drei haben sich gut eingelebt. Mario und Jonas trainieren auch häufig mit dem Team in Bühne«, hebt Klare hervor. Doch der Erfolg lastet nicht allein auf den Schultern der Neulinge.

Auch auf den weiteren Positionen haben sich die Bühner als überaus konkurrenzfähig erwiesen, obwohl die Liga für alle heimischen Akteure Neuland ist. Lennart Kühner an Position vier hat dabei erst zwei Partien bestritten. Er absolviert derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr in Karlsruhe. »Drei bis vier Spiele pro Halbserie sind realistisch. Mehr kann er nicht bestreiten, ist aber zum Spitzenspiel am Samstag da«, sagt Wolfgang Klare. Das untere Paarkreuz bilden normalerweise Jannik Kriwet und Markus Klare, wobei Kriwet schon häufiger in die Mitte aufrücken musste. Beide punkten zuverlässig. Als Ersatz war meist Abteilungsleiter Sebastian Engemann im Einsatz und hat ebenfalls Einzelsiege beigesteuert.

»Wir freuen uns, dass es so gut läuft«, sagt Wolfgang Klare und fügt hinzu: »Wir wissen aber auch, was im Topspiel auf uns zukommen.« Denn eigentlich ist der TV Geseke als Favorit in die Saison gestartet und hat das mit seinen bisherigen 10:0-Punkten auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In Geseke ist der Ex-Bühner Michael Schuy aktiv. Er hat mit 9:0-Siegen bisher die beste Einzelbilanz der Liga erspielt. »Wenn Geseke komplett ist, wird es für uns enorm schwer. Mit einem Unentschieden wären wir hochzufrieden«, macht Klare deutlich.

Über den Durchmarsch in die Verbandsliga haben sie sich in Bühne bisher offiziell noch keine Gedanken gemacht. »Das ist noch sehr früh und steht nicht auf unserem Plan. Wenn sich die Frage am Ende doch stellen sollte, würden wir uns nicht wehren«, schmunzelt der Vereinsvorsitzende.

Im Windschatten der ersten Mannschaft hat sich übrigens auch »Team 2« ganz nach oben gespielt und führt nach dem Abstieg aus der Bezirksklasse die Kreisliga Höxter-Warburg an.

Zuschauer-Info: Das Landesliga-Spitzenspiel gegen den TV Geseke beginnt an diesem Samstag um 17.30 Uhr in der Turnhalle in Bühne.