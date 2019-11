Von Jens Zirklewski

Herren Landesliga: FC Bühne - TuS Bad Sassendorf 8:8 Erster gegen Dritter hieß es in der Bühner Sporthalle – und das sollte ein harter Kampf werden. »Bereits in den Doppeln ging es spannend zu. Alle drei Spiele gingen in den Entscheidungssatz, in dem wir zweimal die Oberhand behalten konnten«, sagte Mannschaftsführer Markus Klare. In den folgenden Spielen verpassten es die Bühner, den Vorsprung auszubauen, da Siegen von Florian Demberg, Jonas Bormann und Markus Klare Niederlagen von Mario Möller, Jannik Kriwet und Michael Rubisch, der Lennart Kühner ersetzte, entgegenstanden. Weil in der zweiten Einzelrunde lediglich Demberg und Bormann ihre Spiele erfolgreich gestalten konnten, gingen die Alsterdörfler mit einem 7:8-Rückstand ins Enddoppel. Möller/Demberg ließen hier aber dem Gegner keine Chance und siegten 3:0. »Da Geseke verloren hat, hätten wir heute davonziehen können. Daher sind wir nicht zufrieden. Wir blicken dennoch positiv nach vorne und werden in Zukunft, mit mehr Landesliga-Erfahrung, auch solche Spiele für uns entscheiden«, blickt Klare voraus. Der Aufsteiger ist in der Landesliga immer noch ungeschlagen. In der Hinrunde stehen mit Werne und Cappel noch zwei Aufgaben aus.

Damen-Verbandsliga: TuS Hiltrup II - TTV Daseburg 7:7 »Wir sind das gesamte Spiel einem Rückstand hinterhergelaufen, daher ist das Unentschieden eher glücklich für uns«, gab Gaby Daly nach dem Spiel zu. Nachdem im Doppel Kraemer/Daly gewannen und Dierkes/Müller verloren (9:11 im Entscheidungssatz), konnten in den Paarkreuzen lediglich Gaby Daly und Anna-Lena Kraemer (2) punkten. »Unser oberes Paarkreuz, Celine Dierkes und Linda Müller, hat gegen das gegnerische Spitzenpaarkreuz verloren, daher lagen wir auch vor den letzten Einzeln mit 4:6 zurück«, meinte Daly. Zum Ende der Partie drehten die Grün-Weißen jedoch nochmal auf - Celine Dierkes, Linda Müller und Gaby Daly gewannen ihre Einzel und wendeten somit die zweite Saisonniederlage ab. »Das war ein glückliches, aber erkämpftes Unentschieden«, fasste Daly abschließend zusammen.

TuS Bad Driburg II - DJK Cappel 0:8 »Mit drei Ersatzstellungen im Spiel gegen den Tabellenführer hatten wir von Beginn an einen schweren Stand«, meinte Maike Stroop nach der Begegnung. Stroop selber war die einzige Spielerin, die aus der Stammformation übrig blieb. Eileen Vogedes, Esther Holtgrewe und Sophia Mathias gingen mit ihr an den Tisch - und konnten insgesamt fünf Sätze in der heimischen Grundschulturnhalle behalten. Zu einem Punktgewinn reichte es dennoch nicht. Die erfahrene Maike Stroop war im Spiel der Spitzenspielerinnen am nächsten an einem solchen - sie konnte trotz einer guten Leistung eine 2:1-Führung nicht ins Ziel retten.