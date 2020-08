Brand war bisher schon als Co-Trainer der ersten Mannschaft tätig. Der 34-Jährige durchlief alle Jugendmannschaften und war auch in allen Seniorenmannschaften als Spieler für den VfR Borgentreich am Ball. Als Trainer betreute er bereits einige Jugendmannschaften des Vereins. Im Seniorenbereich ist es seine erste Station als Chefcoach.

In der kommenden Saison bekleidet der Borgentreicher damit eine Doppelfunktion im Verein, da er auch als zweiter Vorsitzender tätig ist. „Christopher hat das volle Vertrauen von Vorstand und Mannschaft“, stellt Thomas Schulte in einer Pressemitteilung heraus. Brand will mit der Mannschaft den erneuten Klassenerhalt anpeilen. Es ist nach dem Aufstieg 2017 das vierte Jahr in Folge für die Rot-Schwarzen in der Bezirksliga. „Der neue Trainer kennt die Mannschaft und befindet sich bereits in der Vorbereitung auf die neue Bezirksliga-Saison. Wir gehen damit zuversichtlich in die neu aufgestellte Liga“, betont Schulte im Namen des VfR-Vorstandes.