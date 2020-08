Großer Kader

„Wir haben einen Kader von ungefähr 20 Leuten. Das ist für die kommende Saison eine sehr gute Grundlage. Damit sind wir absolut zufrieden“, berichtet Sportdirektor Thomas Schulte. Die Orgelstädter müssen einen Abgang verbuchen. Sascha Unger verlässt den Verein in Richtung des Ligakonkurrenten aus Dringenberg. Drei Neue aus den eigenen Reihen rücken dafür in die Erste auf. Aus der Jugend kommen Kai Ellermann und Marius Robrecht, aus der zweiten Mannschaft Jan Fögen. „Jan ist quasi ein direkter Ersatz für Sascha. Marius bereichert unsere Mannschaft, da er technisch stark und robust in seiner Spielweise ist. Seine Körpergröße ist für einen klassischen Zehner eher ungewöhnlich. Er ist zudem kopfballstark, was uns zuletzt ein bisschen gefehlt hat“, berichtet Schulte. Der Youngster ist also für die kommende Saison eine gute Alternative für die Startelf.

Flexibeler nach vorne spielen

In den vergangenen Jahren war Borgentreich vor allem nach hohen Flanken harmlos. Das soll sich nun ändern. „Wir waren in der vergangenen Zeit vielleicht etwas zu berechenbar. Wir wollen unser Offensivspiel nun wieder etwas flexibler gestalten. Niklas Mertens ist zweifelslos ein super Stürmer. Kopfbälle gehören aufgrund seiner Größe aber nicht zu seinen größten Stärken“, analysiert Schulte.

Auf Kunstrasen liefern

Nach in der Vorsaison schwachen Auftritten auf dem eigenen Platz, möchten die Orgelstädter zu Hause wieder eine Macht werden. „Wir hoffen, dass die Ergebnisse der letzten Saison ein Ausrutscher waren. Gerade auf unserem eigenen Kunstrasen müssen wir einfach besser abliefern. Das hat sonst auch immer gut geklappt“, so Schulte. In der abgebrochenen Saison gab es in der Rolandkampfbahn lediglich zwei Siege aus zwölf Spielen.

Früher Start

Borgentreichs Vorbereitung startete früh. Schon in der Corona-Zeit trainierten immer wieder kleinere Gruppen auf dem Platz. Der Rest hielt sich durch Kraft- und Ausdauertraining fit. Die Verbesserung des Fitnesszustandes ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Spielzeit. „In der vergangenen Saison haben wir zu viele Spiele in den letzten Minuten hergegeben. Hier hätten wir einfach mehr Fitness und auch Konzentration gebraucht. Daran arbeiten wir in der Vorbereitung hart“, so Schulte.

Sieg im Testkick

Bisher gab es zwei Testspielsiege: Ein 1:0 gegen den A-Ligisten SG Bühne/Körbecke und ein 7:1 gegen den hessischen Kreisoberligisten TSV Ersen. „Die Vorbereitung läuft super. Christopher Brand hat das Team schon trainiert, bevor er offiziell Cheftrainer wurde. Wir haben durchgängig eine Beteiligung von ungefähr 20 Leuten. Damit lässt sich super arbeiten“, freut sich Schulte.

Ziel ist der Klassenerhalt

In einer neu zusammengesetzten Liga kann sich Thomas Schulte noch kein genaues Bild von den Gegnern machen: „Es wird in der Saison einige Wundertüten geben. Meiner Meinung nach ist das Niveau der Liga aber etwas schwächer geworden. Die Plätze eins bis sechs der abgebrochenen Saison sind allesamt nicht mehr in der Liga. Es wird äußerst interessant werden.“ Der Klassenerhalt bleibt dennoch das einzige Ziel für die Orgelstädter.

Einen wirklichen Favoriten sieht Thomas Schulte in dieser Liga nicht. „Ich finde schwer hier einen Namen zu nennen. Aus dem Kreis Höxter könnte ich mir vorstellen, dass der SV Dringenberg und der SV Höxter die beste Rolle spielen könnten“, meint der Sportdirektor.