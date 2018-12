Von Felix Senftleben

Haydar Özdemir übernahm das Meisterteam nach der abgelaufenen Saison von Andreas Struck und verfeinerte das System. Die gut ausgebildeten SpVg.-Youngster, von denen die meisten die Juniorenmannschaften der Rot-Schwarzen durchlaufen haben, spielen schnörkellos, schnell und sind siegreich. Sieben Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten FC Germete/Wormeln sind bereits ein beachtliches Polster. »Die Mannschaft ist talentiert und will sich immer weiter verbessern. Das ist die Basis für Erfolg«, schätzt Trainer Haydar Özdemir den großen Willen und die fußballerischen Möglichkeiten des Teams.

»Zur SpVg. Brakel bin ich zurückgekehrt, weil ich um die guten Charaktere und das Potenzial wusste. Die meisten Spieler kannte ich bereits aus meiner Zeit als Co-Trainer der ersten Mannschaft. Den Weg der Talente habe ich in den SpVg.-Juniorenmannschaften verfolgt«, sagt Özdemir Angesichts des relativ großen Vorsprungs, des Potenzials und der vorbildlichen Einstellung wäre es laut Trainer »eine große Enttäuschung, wenn das Team den Aufstieg nun noch verpassen sollte«.

Erste Niederlage

Die Weste der Brakeler war bis vor sieben Wochen weiß: Im 15. Saisonspiel lautete das Endergebnis dann am 4. November auf eigenem Platz 0:2 gegen den TuS Bad Driburg. Zwischen Ende September und Anfang Oktober waren die Protagonisten des Spitzenreiters zudem nicht in Bestform und mussten sich mit drei Unentschieden begnügen: 2:2 gegen die SG Altenbergen/Vörden, 1:1 gegen den FC Stahle und 0:0 gegen den TuS Hembsen waren die Resultate. »Wir haben uns von der kleinen Durststrecke nicht beirren lassen und Ruhe bewahrt. Das war wichtig«, blickt der Coach zurück. Danach fuhren sie auf dem Aufstiegskurs mit rasantem Tempo weiter. 9:1 gegen die SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen, 4:0 gegen den SV Bonenburg und 3:1 gegen den SV Höxter waren die nächsten Ergebnisse. Die erste Niederlage mit dem 0:2 gegen einen starken TuS Bad Driburg folgte. Im anschließenden Topspiel gab es am 11. November einen 1:0-Erfolg gegen den Dritten TuS Vinsebeck. Ein 6:2 gegen Schlusslicht FC Westheim/Oesdorf schloss sich an. Das Jahr schlossen die Nethe­städter mit einem spektakulären 4:3 gegen TiG Brakel ab.

Team an erster Stelle

»Das Wort Team steht bei uns an erster Stelle. Mit unseren Co-Trainern Jens Lessmann und Reinhard Dittrich verstehe ich mich bestens. Ihnen gebührt mein Dank. Vertrauen und Verlässlichkeit sind bei der SpVg. Brakel nicht nur Worte. Das spüren die Spieler und wollen das Bestmögliche erreichen.«

In der Mannschaft gibt es ­ ­herausragende Typen: Mit 18 Treffern aus 13 Spielen führt Top-Torjäger Jonas Wiechers-Wiemers die Torschützenliste der A-Liga an. »Jonas profitiert von seinen Mitspielern«, hebt Özdemir immer wieder auf das Team ab und will niemanden herausstellen. Aus den zwölf verbleibenden Begegnungen wollen sie acht Siege holen. »Das wird zum Aufstieg in die Bezirksliga reichen«, ist Özdemir sicher und möchte mit seinem Team nach Möglichkeit alle Partien siegreich gestalten.

Der zweite Platz könnte als Relegationsrang auch im Sprung in die höhere Spielklasse münden. »Wir wollen Erster bleiben und befassen uns nicht mit dem zweiten Rang«, zeugt diese Aussage des SpVg-Coaches vom großen Selbstvertrauen des Tabellenführers. Sie sind stark und wollen sich in der entscheidenden Saison­phase noch stärker präsentieren.

Wintervorbereitung

»In der Wintervorbereitung auf die Rückrunde werden wir den Grundstein für den Titel und den Aufstieg legen«, werden Özdemir und seine Schützlinge nichts dem Zufall überlassen. Die Testspielgegner stehen fest: Die Nethestädter messen sich mit den Bezirksligisten VfR Borgentreich, FC Nieheim, SV Dringenberg sowie dem niedersächsischen Kreisligisten SV 06 Holzminden. »Zudem sollen die erfahrenen Akteure in unseren Reihen die Youngster nach vorne bringen. »Spieler wie Oliver Markus, Labinot Delolli, Hicham Madhani oder Robert Machleidt, die alle höherklassig unterwegs waren, können das«, stellt der Übungsleiter heraus. Die Mischung zwischen erfahrenen Akteuren und den jungen Wilden stimmt beim Spitzenreiter. So habe Maximilian Müller den Sprung aus der A-Jugend ins Seniorenteam geschafft. Der Trainer bedauert, dass Youngster Atahan Karaca den Verein Richtung SV Höxter verlassen hat.

Die SpVg. Brakel strebt nun nach dem zweiten Aufstieg in Folge.