Von Felix Senftleben

C-Junioren

Der TuS Bad Driburg sicherte sich aufgrund des besseren Torverhältnisses den Siegerpokal vor der SG Bellersen/Aa-Nethetal/Bökendorf. Dabei war nach dem Aufeinandertreffen zwischen Driburg und Bellersen zum Auftakt des Turniers eine solche Spannung nicht absehbar, denn die Kurstädter siegten gegen die SG Bellersen mit 4:1-Toren. Gegen den FC Blau-Weiß Weser II ließen die Blau-Gelben einen 8:0-Kantersieg folgen. Gegen die JSG Bergheim/Nieheim-West/Vinsebeck unterlag der spätere Turniersieger allerdings 0:1. TuS-Trainer Christian Stein wusste: »Jetzt wird es ganz eng.« Die TuS-Nachwuchscracks waren auf ein gutes Torverhältnis aus und ließen prompt einen 4:0-Sieg gegen die SpVg. Brakel III folgen. In der letzten Partie siegte die Mannschaft 3:1 gegen die JSG Dalhausen/Tietelsen/Rothe. Der erste Platz war unter Dach und Fach. Hinter dem TuS Bad Driburg und der JSG Bellersen belegte die JSG Dalhausen Rang drei. Vierter wurde die JSG Bergheim vor der SpVg. Brakel II und dem FC BW Weser II.

Für das Siegerteam TuS Bad Driburg spielten: Hanno Müller, Luis Wiediger, Jannis Loermann, Yannick Stolte, Cedric Sanders, Fabio Mirabile, Clemens Böhner, Eliah Föller, Lukas Stöver, Björn Mikus und Lars Beumling.

E1-Junioren

»Wir hatten im Auftaktspiel gegen Dringenberg Glück und mussten froh sein, dass wir noch 0:0 gespielt haben«, blickte Friedrich Zwick, Trainer des späteren Turniersiegers TuS Bad Driburg, zurück. In der Folge rollte der TuS-Express. Einem 2:0-Sieg gegen die JSG Kollerbeck folgte ein 2:1-Erfolg gegen die JSG Brakel/Hembsen. »In der dritten Begegnung haben wir einen Rückstand gedreht. Die Mannschaft hat eine tolle Moral gezeigt«, hob Zwick hervor. Abschließend ließen die TuS-Talente einen 7:0-Kantersieg gegen den SV Höxter III folgen. Das bedeutete bei acht Minuten Spielzeit fast alle 60 Sekunden ein Tor. »Die Höxteraner haben es gut gemacht, denn sie sind hier mit ihrer dritten Garnitur angetreten und haben nur gegen erste Mannschaften gespielt«, lobte der Siegertrainer Zwick die Einstellung und das Auftreten des SVH-Teams. Die JSG Brakel/Hembsen belegte aufgrund des besseren Torverhältnisses vor der SG Dringenberg/Gehrden den zweiten Rang. Auf den Plätzen folgten die JSG Kollerbeck und der SV Höxter. »Wir sind auf einem guten Weg. Die Spieler werden sich weiterentwickeln«, weiß der Driburger Coach um sehr viel Potenzial. Ein Highlight steigt für die Kurstädter gleich zu Beginn des Jahres 2919: »Wir sind auch aufgrund dieses Erfolgs gut auf den Sparkassen Huxori-Cup am ersten Januar-Wochenende in Höxter vorbereitet«, schaute Friedrich Zwick zwei Tage vor Abschluss des alten Jahres bereits auf die erste Herausforderung im nächsten Jahr.

D2-Junioren

Die dritte D-Juniorenmannschaft der SpVg. Brakel holte sich ­beim D2-Turnier souverän den ersten Platz. Bereits im ersten Spiel unterstrichen die Gastgeber ihre Ambitionen und ihre spielerische Klasse. Sie landeten gegen den SV Höxter II einen 3:0-Erfolg. Gegen die JSG Amelunxen/Ottbergen ließen die Brakeler in der nur neunminütigen Spielzeit einen 8:1-Kantersieg folgen. »Bei uns spielten vorwiegend Akteure des jüngeren Jahrgangs. Deshalb besitzt der erste Platz einen hohen Wert«, freute sich SpVg.-Trainer Rudi Hake mit seinen Schützlingen und fügte an: »Unsere Spieler haben das hier ausgezeichnet gemacht.«

Wie sehr die SpVg.-Talente den Gegnern überlegen waren, wurde im Aufeinandertreffen mit dem hocheingeschätzten TuS Bad Driburg deutlich: Die Brakeler kombinierten und spielten tollen Hallenfußball. Am Ende stand ein 6:0-Erfolg. Der JSG Lüchtringen wurden ebenfalls ein halbes Dutzend Tore eingeschenkt. Gegen die SpVg. Brakel IV landete der Turniersieger Brakel III ein 4:1. So standen am Ende fünf Siege und ein imponierendes Torverhältnis von 27:2. Zweiter wurde der TuS Bad Driburg vor der JSG Lüchtringen/Stahle/Albaxen II. Den vierten Rang belegte die SpVg. 20 Brakel IV vor dem SV Höxter und der JSG Amelunxen/Ottbergen.