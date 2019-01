Auf geht´s in die neue Saison des Hochstift-Cups: Am Samstag, 19. Januar, startet die neue Serienwertung mit dem Jahreswechsellauf der Non-Stop-Ultra Brakel. Foto: Sylvia Rasche

Brakel (WB/syn). Der Hochstift-Cup startet mit dem Jahreswechsellauf in Brakel traditionell in seine neue Saison. Dieses Jahr ist es allerdings ein Spätstart: Erst am 19. Januar schickt Gastgeber Non-Stop-Ultra Brakel die Läufer auf die erste Etappe.

Und auch der Schlussspurt findet im Kreis Höxter statt. Im Oktober gibt der TuS Ovenhausen den Athleten beim Herbstlauf die letzte Chance, Punkte für die Serienwertung zu sammeln.

Der TuS Ovenhausen ist am Samstag, 19. November, in der Stadthalle in Brakel zudem Gastgeber der großen Ehrungsveranstaltung. Wer in die Serienwertung aufgenommen werden möchte, muss mindestens acht Läufe für die Fünfer- und Zehnerserien oder sechs Läufe über die 20 Kilometer absolvieren. Dazu werden wieder die 100-er Serie und der Schülercup angeboten.

Meldungen zur Serie sind am Hochstift-Cup-Stand, der bei allen Wertungsläufen aufgebaut ist, sowie im Internet (www.hochstift-cup.de) möglich. Von der Online-Meldung hatten bis Donnerstagnachmittag, also mehr als zwei Wochen vor dem ersten Lauf, bereits 244 Aktive Gebrauch gemacht.

Die Termine im Überblick: 19. Januar: 42. Jahreswechsellauf Non-Stop-Ultra Brakel, 16. März: 27. Sälzerlauf VfB Salzkotten, 30. März: 9. Warburger Diemellauf Warburger SV 1884, 6. April: 22. Leiberger Volkslauf, 14. April: 22. Köterberglauf SV Kollerbeck, 4. Mai: 14. Run ´n´roll Delbrück SSV Delbrück/SuS Westenholz, 10. Mai: 32. Residenz-Abendlauf TSV Schloß Neuhaus, 19. Mai: 7. Hamborner Waldlauf (Bonuslauf), 24. Mai: 33. Bentfelder Abendlauf, 9. Juni: 47. Kollerbecker Pfingstläufe, 15. Juni: 21. Marienloher Volkslauf, 23. Juni: 33. Amelunxer Volkslauf, Bonuslauf, 29. Juni: 37. Int. Eggelauf BC 23 Meerhof, 19. Juli: 14. Drei-Dörfer-Lauf TuS 13 Hembsen, 11. August: 34. Bad Driburger Brunnenlauf TV Jahn Bad Driburg, 18. August: 36. Wöhler-Lauf TuS Bad Wünnenberg, 23. August: 34. Bürener Volkslauf, 1. September: 42. Internationaler Altenaulauf SC Borchen, 13. September: 16. Westenholzer Abendlauf SuS Westenholz, 20. September: 21. Delbrücker Katharinenlauf SV RW Bentfeld, 28. September: 18. Wildschütz-Klostermannlauf VfL Lichtenau, 6. Oktober: 41. Herbstlauf des TuS Ovenhausen