Herr Sturm, alles Gute im und für das neue Jahr. Sie haben mit Ihrer Mannschaft eine starke Hinrunde absolviert. Wie beurteilen Sie die Aufstiegschancen?

Burkhard Sturm: Es ist gut, dass wir auf Platz drei überwintern. Wir wollen uns im oberen Drittel festbeißen. Die Liga ist sehr ausgeglichen und mit starken Mannschaften besetzt. Wir treten in der Rückrunde bei den vier Mannschaften, die mit uns zu den Top-Five gehören, an. Fichte Bielefeld, TuS Tengern, VfL Holsen oder Bad Westernkotten sind Mannschaften mit enormer Qualität. Wir stehen am Sonntag, 24. Februar, mit einem Heimspiel gegen den Neunten Eidinghausen/Werste vor der ersten hohen Hürde im neuen Jahr.

Wann startet die Vorbereitung, und gegen welche Mannschaften wird die SpVg. Brakel testen?

Sturm: Wir beginnen Montag, 14. Januar, mit der Vorbereitung. Vier Trainingseinheiten sind in der Woche angesetzt Wir spielen auswärts bei RW Erlinghausen, und der U19 des SC Paderborn. Auf eigenem Platz sind Bezirksliga-Spitzenreiter SCV Neuenbeken, die SpVg. Bad Pyrmont, TuSpo Grebenstein und der Peckelsheim/Eissen/Löwen die Gegner.

Starke Neuzugänge

Mit Lucas Morzonek und Özgür Köse haben Sie noch im alten Jahr zwei neue Spieler verpflichtet. Wie beurteilen Sie die Qualitäten der Neuen?

Sturm: Beide Spieler besitzen sehr viel Potenzial. Özgür Köse hat bereits 14 Tage vor der Winterpause bei uns mittrainiert und im A-Liga-Stadtderby in unserer zweiten Mannschaft gegen TiG Brakel seine fußballerischen Qualitäten gezeigt. Er ist ein interessanter und entwicklungsfähiger Spieler und will langfristig den Sprung in höhere Ligen schaffen. Lucas Morzonek kommt vom Landesligisten VfL Senden und war in der Bundesliga-Nachwuchsrunde aktiv. Aufgrund seines Berufs als Polizist hat es ihn in den Kreis Höxter verschlagen. Morzonek besitzt ein sehr genaues Passspiel, ist technisch versiert, variabel einsetzbar und eine Top-Verstärkung. Als Polizist wird er auch sicherlich an Wochenenden arbeiten müssen und kann deshalb nicht in jedem Spiel dabei sein. In unserer ersten Mannschaft befinden sich inzwischen fünf Polizisten. Das ist schon eine beachtliche Quote.

Verletzte wieder dabei

Die Langzeitverletzten steigen auch wieder ein. Sie haben einen großen Kader. Können Sie alle Spieler beschäftigen?

Sturm: Wir haben ein qualitativ ausgeglichenes Team von 23 Spielern. Jeder Akteur wird auf seine Einsatzzeiten kommen. Leistungsträger Dominik Kling kehrt nach anderthalb Jahren zurück ins Team. Oumar Fofana, Viktor Thomas und Philipp Werner steigen mit der Vorbereitung wieder ein. Sie werden alle Zeit benötigen, bis sie bei 100 Prozent sind. Deshalb ist es gut, dass der Kader so gut besetzt ist.

Unter Ihrer Regie läuft es bei der SpVg. Brakel seit inzwischen fünf Jahren bestens. Haben Sie schon über die Saison hinaus verlängert?

Sturm: Die Gespräche werden in den nächsten Tagen geführt. Bis Ende Januar wird die Entscheidung gefallen sein. Wollen mich Mannschaft und Vorstand nach so einer langen Zeit überhaupt noch? Den Aufwand ist mit 20 Stunden in der Woche schon sehr hoch. Wie lange will und kann ich das noch schaffen? Warten wir die Gespräche ab.