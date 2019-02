Von Felix Senftleben

Brakel (WB). Dreifach gefordert sind die Nachwuchsfußballer der SpVg. Brakel an diesem Wochenende bei den Westdeutschen und westfälischen Futsal-Meisterschaften. Als drittbestes Team aus Westfalen hat sich die A-Jugend der SpVg. 20 Brakel für das Turnier in Duisburg qualifiziert. Die C- und B-Jugend der Nethekicker gehen derweil bei den westfälischen Meisterschaften in Beckum an den Start.

A-Junioren

Die Gruppen werden erst unmittelbar vor Turnierbeginn in Duisburg ausgelost. Brakels Trainer Maik Schmitz hat daher noch keinen blassen Schimmer, auf welche Teams seine Mannschaft an der Ruhr treffen wird. »Wir freuen uns auf das Turnier und wollen versuchen, eine gute Rolle zu spielen«, erklärt der Albaxer. Im Spiel um Platz drei bei den westfälischen Meisterschaften in Gütersloh hatte sich die Spielvereinigung vor zwei Wochen dank eines 1:0-Sieges gegen den SV Brilon die Qualifikation für das Turnier in Duisburg erspielt. »Es wird sehr schwer, aber wir haben richtig klasse Fußballer in unseren Reihen, die nun die Möglichkeit bekommen, sich auf einem guten Niveau im Futsal zu beweisen«, führt Schmitz fort und freut sich besonders, dann auch mehrere Zuschauer von Brakel mit nach Duisburg fahren, um das Team zu unterstützen.

B-Junioren

Dank des Hallenkreismeistertitels hat sich der Bezirksligist aus Brakel die Teilnahme an den westfälischen Meisterschaften gesichert, die an diesem Sonntag in der Sporthalle des Beckumer Berufskollegs ausgespielt werden. In der Gruppenphase treffen die Rot-Schwarzen auf den Landesligisten FC Borussia Dröschede, die Kreisligisten von der JSG Feudingen-Laasphe-Niederlaasphe-Puderbach, der JSG Mittwald und der JSG Oestinghausen/Lippetal/Hovestadt/Lippborg und auf den Westfalenligisten VfB Waltrop. »Von den Namen her sind die Gegner einfacher als bei der C. Jedoch wird jedes Team seine Berechtigung haben, dort zu spielen. Wir wollen mutig vorangehen und versuchen, ins Halbfinale zu kommen. Die Jungs sind in der Lage, sich gut zu präsentieren«, schielt Trainer Thorsten Kraut auf eine Platzierung unter den besten Vier. Die beiden Gruppenbesten qualifizieren sich für das Halbfinale. Dort werden unter den vier verbleibenden Teams die drei Startplätze für die westdeutschen Meisterschaften ausgespielt. Lediglich der Viertplatzierte geht leer aus.

C-Junioren

Der Westfalenligist aus der Nethestadt erfüllte die Erwartungen und reist als Hallenkreismeister zu den westfälischen Meisterschaften, die an diesem Samstag stattfinden. In Gruppe eins trifft das Team von Trainer Thorsten Kraut auf den Regionalligisten SC Paderborn 07, die Ligakonkurrenten SG Wattenscheid 09 und VfB Waltrop, die Landesligisten, Gastgeber SpVg Beckum, sowie SpVg. Hagen 1911 und auf die Bezirksligisten Spiel-Verein Westfalia Soest und Ibbenbürener Spvg. 08. Auch hier erreichen die beiden besten Teams aus jeder Gruppe das Halbfinale. Die drei besten Mannschaften des Turniers qualifizieren sich für die westdeutsche Meisterschaft. »Wir haben super Gruppe erwischt, in der wir an unsere Leistungsgrenze gehen müssen, um eine realistische Chance zu haben. Wir wollen uns gut präsentieren«, freut sich Kraut mit seinem Team auf die große Herausforderung.