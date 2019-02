Am Ball eine Klasse für sich: Engin Deniz (links) stolziert mit der SpVg. Brakel durch die Bezirksliga. Auf das Konto des Stürmers gehen bis dato fünf Treffer. Foto: Jan-Hendrik Schrick

Von Felix Senftleben

Neun Siege und ein Unentschieden bei 28 Punkten und 33:5-Toren. Das ist die imponierende Bilanz. Nach nur einem Jahr Abstinenz werden die Brakeler in der nächsten Saison höchstwahrscheinlich wieder Landesliga spielen. Trotz des großen Vorsprungs bleibt Trainer Thorsten kraut zurückhaltend: »Wir haben noch einen weiten Weg vor uns.« Gegen den SV Jerxen/Orbke gaben die Brakeler beim 0:0 im eigenen Stadion die einzigen Punkte ab. Dennoch sei die Art und Weise des Fußballvortrags auch gegen den Sechsten Jerxen/Orbke gut gewesen. In den weiteren fünf Heimspielen erzielten die Nethekicker durchschnittlich drei Tore und ließen auf heimischen Terrain lediglich einen Gegentreffer zu. In der Fremde ist die Weste des Tabellenführers blütenweiß: zwölf Punkte aus vier Spielen und 18:4-Tore sind schon eine imponierende Visitenkarte.

Historisches schaffen

Die C-Junioren können nach einem derartig guten Zwischenstand nun Historisches schaffen und ohne eine einzige Niederlage durch das Ziel gehen. Natürlich weiß Kraut: »Verlieren kannst auch trotz guter Leistung.« Dabei blickt der Übungsleiter noch einmal zurück – auf den Landesligaaufstieg vor sechs Jahren: »Die einzige Niederlage hat damals dazu geführt, dass wir in der Folge alle Spiele ohne Gegentor gewonnen haben.«

Die Nethestädter sind in der Bezirksliga. Staffel drei, die Überflieger. 33 Tore sind der mit Abstand beste Offensivwert. Die Angriffsreihe hat mit den technisch versierten Akteuren Raphael ­Polczyk, Finn Christoph und Engin Deniz eine außerordentlich gute Qualität. Die drei Akteure bringen es jeweils auf fünf Treffer und belegen in der Torjägerliste gemeinsam den dritten Platz. Anton Böke hat mit vier Toren Platz acht inne. Torhüter Moritz Wiegand weiß um gute Vorderleute und ließ in zehn Partien lediglich fünf Gegentreffer zu. Das ist ebenfalls der beste Wert der Liga.

Keine Neuen

Neue Spieler haben sie für die zweite Saisonhälfte nicht geholt: »Wir haben Akteure, die voller Energie und Leidenschaft sind und es unbedingt wollen«, hebt Kraut hervor. Mitunter sind auch Flüchtlinge aus Herstelle dabei. Von denen ist der Trainer begeistert: »Es macht mir immer eine sehr große Freude, den Jungs zuzusehen. Sie wollen lernen, hören zu und sind so unendlich stolz, dabei zu sein.«

Zwei Titel haben die C-Junioren der SpVg. Brakel bereits unter Dach und Fach: Im Herbst sind sie Kreispokalsieger geworden und nun im Winter Hallen-Kreismeister. Insbesondere für den Westfalenpokal haben sie sich neben dem Kampf um den Aufstieg einiges vorgenommen.

In den Testspielen des Winters bestätigten die Brakeler die gute Form der Hinrunde. In die Rückrunde werden sie topfit starten. Am kommenden Sonntag, 17. Februar, wollen sie ab 11 Uhr mit einem Heimsieg die zweite Halbzeit der Spielzeit 2018/19 erfolgreich einläuten. Gegner ist der Tabellenvierte SpVg. Beckum, der 17 Punkte auf dem Konto hat.

Die SpVg. Brakel befindet sich mit dem Trainer-Duo Thorsten Kraut und Co-Trainer Darius Steiner auf dem schurgeraden Weg zurück in die Landesliga. Die Talente, die aus dem gesamten Kreis Höxter kommen, wollen es unbedingt. Wer soll diesen Sturm und Drang denn überhaupt noch stoppen?