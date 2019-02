SV Dringenberg – Spvg. Bad Pyrmont 1:0 (0:0). Gegen die Mannschaft von Ex-Nationalspieler David Odonkor zeigte der Tabellendritte der Bezirksliga in dem kurzfristig anberaumten Testspiel einen sehr konzentrierten Auftritt. Auf dem Kunstrasenplatz des Bad Driburger Iburgstadions besaßen die Bad Pyrmonter zwar die größeren Spielanteile, dafür die Gastgeber die besseren Chancen. So war der Erfolg am Ende verdient. Mit zunehmendem Verlauf beantwortete die Mannschaft von Sven Schmidt das Pressing der Niedersachsen mit Gegenangriffen und gezielt vorgetragenen Kontern. Auf der linken Außenbahn verdiente sich Nachwuchsspieler Hendrik Jacobi Bestnoten. Im zweiten Abschnitt ließ die SVD-Defensive weiterhin nichts zu. Die Burgkicker besaßen gute Kontergelegenheiten und belohnten sich in der Schlussphase auch noch: Dennis Kriger beförderte den Ball in der 86. Minute nach Vorlage von Lars Künemund über die Torlinie. »Das war von unseren Spielern ein sehr engagierter Auftritt«, lobte SVD-Coach Sven Schmidt. Die Dringenberger starten Sonntag, 10. März, beim Nachbarn SV Heide Paderborn in die Rückrunde.

Sturm trotzdem zufrieden

SpVg. Brakel – Spvg. Bad Pyrmont 2:3 (0:1). Ein Woche vor dem Rückrundenstart gegen den SV Eidinghausen/Werste unterlag der aktuell Dritte der Landesliga Westfalen gestern gegen den niedersächsischen Landesligisten. Trainer Burkhard Sturm war dennoch zufrieden: »Wir hatten die besseren Chancen. Allerdings haben wir die guten Möglichkeiten wie so oft in der Hinrunde nicht genutzt. Gegen Eidinghausen/Werste müssen wir das in einer Woche besser machen.«

Nach einer Ecke erzielte Sönke Müller nach einer Viertelstunde das 1:0 für die Gäste. Andre Schmitt glich in der 67. Minute nach schöner Vorarbeit von Nick Neumann zum 1:1 aus. Nur vier Minuten später erzielte der Ex-Steinheimer Pascal Hannibal das 2:1 für die Niedersachsen. Fünf Minuten später lenkte Marcel Prib den Ball in die eigenen Netzmaschen – 1:3. Mit dem Schlusspfiff verkürzte Schmitt auf 2:3.

Die SpVg. Brakel spielte mit den beiden Neuzugängen Rico Brandl und Lucas Morzonek in der Zentrale. »Beide haben das gut gemacht«, lobte Sturm. In dieser Woche arbeiten sie bei der SpVg. Brakel am Feinschliff. Gegen den Tabellenneunten Eidinghausen/Werste soll ein Sieg her.