»Wir hatten in der Winterpause bescheidene Bedingungen und konnten nicht im taktischen Bereich trainieren. Zudem mussten wir gegen den 1. FC Köln II einige Ausfälle von Stammspielerinnen, die so nicht zu ersetzen waren, beklagen. Von daher kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben das gezeigt, was wir unter diesen Voraussetzungen spielen konnten, aber es hat nicht gereicht«, berichtete Bökendorfs Co-Trainer Markus Korth.

Drewitz fehlt wegen Grippe

Allen voran musste Spielertrainerin Tina Drewitz mit einer Grippe zu Hause bleiben. Auch Kapitänin Yvonne Hansmeier trat die weite Auswärtsfahrt in die Domstadt nicht mit an. Am heutigen Montag steht das Examen für die angehende Lehrerin an. Torjägerin Sarah Mönnekes konnte mit Knieproblemen nur eine halbe Stunde spielen. So musste Markus Korth die Innenverteidigung und das komplette zentrale Mittelfeld umstellen. Zudem konnte der SVB in den vergangenen Wochen kaum leistungsgerecht trainieren.

»Allein mit Hallen- und Lauftraining in der Vorbereitung kann keine Mannschaft in der Regionalliga mithalten«, meinte Korth.

»In den ersten zehn Minuten haben wir gut dagegen gehalten. Doch im Verlauf der ersten Halbzeit hat Köln immer wieder stark in die Schnittstelle gespielt. Die Tore fielen nach dem gleichen Muster«, analysierte Korth. Ein Weitschuss der Gastgeberinnen gesellte sich hinzu. So lag der SVB zur Pause bereits mit 0:5 zurück.

Schlechte Vorbereitung

»In der zweiten Halbzeit wollten wir Schadensbegrenzung betreiben und haben tolle Moral bewiesen«, stellte Markus Korth heraus. So hatte Carla Oelmann nach dem Seitenwechsel die erste gute Chance für die Gäste, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei.

Im direkten Gegenzug erhöhte der 1. FC Köln II auf 6:0. Nach zwei weiteren Gegentoren gelang Carla Oelmann in der 75. Minute der Ehrentreffer zum 1:8. Doch fünf Minuten vor Schluss musste der SV Bökendorf auch noch das 9:1 hinnehmen.

SV Bökendorf: Kröhling – Schulte, Lessmann, Oelmann, Tolckmitt, Heidebrecht, Jahn, I. Wilm (30. Mönnekes, 75. Hoffmann), Multhaup, Dammeier, Brecker (75. Künemund)