Von Lena Brinkmann

Brakel (WB). Von den Sudheimer Outdoors zum Hamburger Derby geht es für den gebürtigen Argentinier Pato Muente. Der 45-Jährige war bereits 2017 Derbysieger an der Elbe und jetzt erstmals beim beliebten Springturnier in Brakel am Start. Auch hier holte er sich mit seinem »Eldorado Blue« den Sieg.

Aber auch aus heimischer Sicht hatten es die ersten Turniertage der 18. Sudheimer Outdoors mit zahlreichen Erfolgen in sich. So gewann die Steinheimerin Ann-Cathrine von Kanne auf ihrer talentierten Stute »Crazy Crime Time« ein M*-Springen für achtjährige Nachwuchspferde. Alina Härtel von der RSG Eggeland Alhausen siegte auf »Penelope« in einem M*-Punktespringen. Der Brakeler Klaus Drewes wurde hier mit »Shakira« starker Vierter.

Sympathischer Sportsmann

Ein bunter, sympathischer Sportsmann, der für Slowenien an den Start geht, aus Argentinien stammt und in Deutschland lebt, stahl jedoch allen die Show. Erstmals bei den Sudheimer Outdoors am Start ist Pato Muente. Der 45-jährige gewann vor zwei Jahren auf »Cera« das Hamburger Derby, den schwersten Springparcours der Welt. In Brakel geht der Profi, der in Bispingen auf der Anlage seiner Schwiegereltern selbstständig ist, mit seinen jungen Pferden an den Start. So konnte er mit »Eldorado Blue« gleich ein M*-Springen der Tour für junge Pferde für sich entscheiden.

»Die Sudheimer Outdoors sind ein sehr schönes Turnier, ich freue mich hier zu reiten und bin super glücklich über den Sieg«, stellte der Derbysieger heraus.

Pato Muente hat in diesem Jahr aber noch Größeres vor. Der Argentinier will wieder am Hamburger Derby teilnehmen: »Ich teste bei den Outdoors ein Pferd, das für das Hamburger Derby in Frage kommt. Der Sieg von vor zwei Jahren mit Cera ist immer noch wie ein Traum für mich. An diesem Tag hatte einfach alles gepasst.«

Starkes Starterfeld

Total happy über den Sieg mit ihrer selbst gezogenen »Crazy Crime Time« war auch Ann-Cathrine von Kanne vom RV Steinheim. »Die Stute ist vom Feinsten gesprungen, dabei musste ich gar nicht viel riskieren. Mein Pferd ist schnell und will immer zum nächsten Sprung«, stellte von Kanne heraus.

Über ein tollen Auftakt bei den Sudheimer Outdoors freute sich auch Alina Härtel von der RSG Eggeland Alhausen. Die junge Reiterin gewann auf »Penelope« in einem starken Starterfeld von fast 100 Reiterinnen und Reitern die dritte Abteilung des M*-Punktespringens. »Es ist immer wieder schön vor heimischer Kulisse auf so einem tollen Turnier reiten zu können«, sagte Alina Härtel. Markus Friedel vom RV Nethegau Brakel holte im M-Punktespringen mit »Green Street Elite« den dritten Platz. Sein Vereinskollege Kollege Klaus Drewes wurde mit »Shakira« Vierter.

Der Auftakttag hat schon mal tollen Reitsport geboten – und es geht mit attraktiven Springen und einem Showprogramm bis Sonntag auf dem Hof der Familie Sagel weiter. Der Eintritt ist an allen Tagen frei!