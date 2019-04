Von Katharina Schulte

»Natürlich wären wir gerne zu Hause ungeschlagen geblieben«, ärgerte sich Bökendorfs Trainerin Christina Drewitz, lieferte die Erklärung aber gleich mit: »Die Nachholspiele über Ostern sind nicht spurlos an uns vorbei gegangen. Irgendwann merkt man dann auch die Intensität der vielen Spiele – zumal Bochum keine Nachholspiele hatte.«

Die Partie zwischen wurde zu Beginn durch viel Hektik und Unruhe bestimmt. Bereits nach zwei Minuten besaß die Heimelf die Möglichkeit in Führung zu gehen. Sarah Mönnekes wurde von Bochums Jennifer Brinkert im 16er zu Foul gebracht. Der Unparteiische entschied auf Strafstoß für die Bökendorferinnen. Pamela Jahn trat an, doch Bochums Torhüterin Josephine Plehn parierte.

Die Gäste aus Bochum erarbeiteten sich im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit durch ihre beiden schnellen Stürmerinnen gute Möglichkeiten.

Multhaup hat Pech

Nach einer halben Stunde Spielzeit setzte sich Kristin Multhaup durch und scheiterte nur knapp an Bochums Torhüterin. So ging es torlos in die Halbzeitpause. In der 55. Minute bekamen die Bökendorferinnen den Ball im eigenen 16er nicht richtig geklärt. Bochums Olgemann konnte in der Mitte frei zum Torerfolg kommen. Der Zugriff der Heimmannschaft im Spiel ließ nach. Zwar besaßen Rike Tolckmitt und Sarah Mönnekes auf Seiten der Bökendorferinnen noch Chancen zum Ausgleich, doch drei Minuten vor dem Ende war es Bochums Kilic, die mit ihrem Tor für den 2:0-Erfolg der Gäste sorgte.

»Bochum war im Hinspiel schon fußballerisch keine schlechte Mannschaft. Hätten wir unsere Chancen besser genutzt, wäre das Spiel vielleicht anders verlaufen. So haben Nuancen heute das Spiel entschieden«, resümierte Bökendorfs Trainerin Christian Drewitz nach dem Spielende.

Bökendorf: Kröhling, Schulte (80. Hoffmann), Heidebrecht, Lessmann, Mönnekes, Oelmann (80. Brecker), Tolckmitt, Jahn, Kuhlmann, Multhaup, Dammeier