so ausgelassen haben die Brakeler ihre vorzeitige Meisterschaft gefeiert. Foto: Jan-Henrdirk Schrick

Brakel (WB). Souveräner kann man eine Meisterschaft kaum feiern. 17 Punkte Vorsprung hat A-Liga-Spitzenreiter SpVg. Brakel II vor dem letzten Spieltag an diesem Sonntag. Nach der Hinrunde lagen die Nethestädter vier Punkte vor dem Vize-Herbstmeister Vinsebeck, haben sich in der Rückrunde aber nur noch ein einziges Remis erlaubt und ansonsten Woche für Woche Siege auf dem Weg zum Titel gefeiert.

Auch die Tordifferenz von +73 drückt die Dominanz der Nethestädter, die den Durchmarsch aus der B-Liga in die Bezirksliga geschafft haben. aus. Meister-Kapitän Tobias Stuwe stellt seine Mitspieler im Porträt vor.

Tobias Stuwe (links) ist der Kapitän der Brakeler Meistermannschaft und hat seine Kollegen für diese Zeitung porträtiert. Foto: Jürgen Drüke Tobias Stuwe (links) ist der Kapitän der Brakeler Meistermannschaft und hat seine Kollegen für diese Zeitung porträtiert. Foto: Jürgen Drüke

Lukas Anke: »Pfandke« ist für unseren Spielaufbau aus der Innenverteidigung zuständig. Präzise Diagonalbälle sind sein Steckenpferd. Er ist aus der Mannschaft nicht wegzudenken.

Noel Hillebrand: »Hille«, unser Vollzeitstudent, ist ebenfalls in der Innenverteidigung beheimatet. Noel ist extrem zweikampfstark und strahlt seit dieser Saison eine große Torgefahr aus.

Kai Fähnrich: Kai zog es in der Winterpause zu uns. Er übernahm direkt eine Führungsposition. Durch seinen Ehrgeiz und äußerst feinen Füßchen ist er maßgeblich an der Siegesserie in der Rückrunde beteiligt.

Die offizielle Meisterehrung (hinten von links) Jens Lessmann (Co-Trainer), Reinhard Dittrich (Betreuer) Niclas Scholand, Maximilian Müller, Julien Luca Szukalski, Robert Machleidt,Jonas Wiechers- Wiemers, Noel Hillebrand, Lukas Anke, Klaus Rehermann (Staffelleiter) Hans-Jörg Koch (1. Vorsitzender), Haydar Özdemir (Trainer), vorne von links: Eugen Schmidt, Kai Fähnrich, Tobias Stuwe, Jens Boeckmann, Oliver Markus, Souleymane Sylla, Tino Dittrich, Pascal Kunkel. Es fehlen: Daniel van Gorp,Kevin Meinert, Hicham Madhani, Labinot Delolli, Alexander Thiel, Patrick Schäfer, Mustafa Sido und Eric Wetzler. Die offizielle Meisterehrung (hinten von links) Jens Lessmann (Co-Trainer), Reinhard Dittrich (Betreuer) Niclas Scholand, Maximilian Müller, Julien Luca Szukalski, Robert Machleidt,Jonas Wiechers- Wiemers, Noel Hillebrand, Lukas Anke, Klaus Rehermann (Staffelleiter) Hans-Jörg Koch (1. Vorsitzender), Haydar Özdemir (Trainer), vorne von links: Eugen Schmidt, Kai Fähnrich, Tobias Stuwe, Jens Boeckmann, Oliver Markus, Souleymane Sylla, Tino Dittrich, Pascal Kunkel. Es fehlen: Daniel van Gorp,Kevin Meinert, Hicham Madhani, Labinot Delolli, Alexander Thiel, Patrick Schäfer, Mustafa Sido und Eric Wetzler.

Patrick Schäfer: Patrick ist durch sein Studium sehr eingeschränkt gewesen. Er hat dennoch seit der B-Liga in der zweiten Mannschaft gekickt und viele Erfolge mit der Mannschaft gefeiert. Er ist ein sehr ehrgeiziger Spieler.

Tino Dittrich: Auch Tino zog es erst zum Ende der Saison in die Mannschaft. Er passt aber menschlich wie spielerisch ins Team und ist ein sehr guter Fußballer.

Jonas Wiechers-Wiemers: »Toni« ist wohl der bekannteste Spieler im Kreis Höxter und wird auf jeder Feier erkannt. Das T steht für Torgarant. Toni ist seit 3 Jahren in der Mannschaft und hat schon einige Tornetze zerschossen.

Ihn hält so schnell keiner auf: Jonas Wiechers-Wiemers (Mitte) hat 35 Tore in der laufenden Saison erzielt und ist damit bester Torschütze der gesamten Liga. Foto: Niklas Pückebaum Ihn hält so schnell keiner auf: Jonas Wiechers-Wiemers (Mitte) hat 35 Tore in der laufenden Saison erzielt und ist damit bester Torschütze der gesamten Liga. Foto: Niklas Pückebaum

Eugen Schmidt: Eugen ist sehr auffällig durch seine Schnelligkeit. Laufduelle verliert er nur sehr selten.

Niclas Scholand: Scholand ist in der Innenverteidigung beheimatet und ist immer gut für einen roten Karton. Die Mannschaftskasse hat sich aber auch immer gefreut. Dennoch ist er ein sehr zweikampfstarker Innenverteidiger.

Alex Thiel: Alex ist ein Ur-Brakeler. Er geht zwar stark auf die 30 zu, aber spielt aber eine gute Kugel und hat das ein oder andere Tor schön vorbereitet. Alex hat die zweite Mannschaft mit aufgebaut und ist mit seiner Beidfüßigkeit eine Bereicherung für die Mannschaft.

Souleman Sylla: Souleman ist ein im Sommer von der TIG gekommen und ist auf der »Sechs« beheimatet. Er ist sehr zweikampfstark und verliert auch nur wenige Kopfbälle.

Kevin Meinert: Auch Kevin ist im Sommer neu gekommen. Er hat direkt eine Führungsposition eingenommen und hat sich bestens in die Mannschaft integriert. Kevin ist sehr ehrgeizig und spielerisch stark.

Mustafa Sido: Mustafa ist ein sehr guter Fußballer und eine richtige Brandung auf der Sechser-Position. Leider zog er sich eine schwere Knieverletzung zu und konnte nicht viele Spiele bestreiten.

Pascal Kunkel: Kunki erlebt gerade seinen zweiten Frühling. Er ist für die Mannschaft sehr wichtig und macht Dinger weg, die für die meisten unmöglich wären.

Robert Machleidt: Robert ist durch seien Schnelligkeit kaum zu stoppen und enorm torgefährlich.

Daniel van Gorp: »DVG« ist schon seit Anfang an dabei und sehr zuverlässig. Daniel hat uns durch seine Fähigkeiten im Tor schon den einen oder anderen Sieg festgehalten.

Max Müller: Max ist der Jüngste in der Mannschaft und war seit dem ersten Spiel der Saison voll da. Er ist ein absoluter Stammspieler und für die Mannschaft unverzichtbar. Auf der Weihnachtsfeier holte er die »deutsche Kegelmeisterschaft«.

Hicham Madhani: Unser kleines Muskelpaket Hicham ist der zweikampfstärkste Spieler der A-Liga. Er hat eine extrem hohe Ballsicherheit und machte hervorragende Spiele für die Mannschaft.

Oliver Markus: Oli ist ein exzellenter Fußballer. Menschlich ein absoluter Top-Charakter in der Mannschaft. Mit Oli kann man Pferde stehlen.

Labinot Delolli: Labi ist ein sehr guter Stürmer. Er hat ein richtig starkes Durchsetzungsvermögen und ist sehr torgefährlich.

Jens Boekmann: »Boeki« wurde vom Zehner zum Außenverteidiger umgeschult und spielte das diese Saison ohne Probleme. Jens ist technisch sehr begabt und hat nur sein zweites Jahr in Brakel verbracht.

Julien Szukalski: Julien ist ein sehr guter Torwart und auf der Linie sehr talentiert.

Marcel Reddeker: Marcel spielt seit Sommer bei uns und wollte nach seiner Verletzung wieder Fuß fassen. Zwar ist er beruflich stark eingespannt, aber dennoch ein verlässlicher Zahler des Mannschaftsbeitrags.

Eric Wetzler: Eric ist sehr trainingsfleißig und immer dabei. In unserer dritten Mannschaft ist er ein Leistungsträger.

Reinhardt Dittrich (Betreuer): Reinhardt ist die gute Seele der Mannschaft. Er steht bei Wind und Wetter an der Seitenlinie. Schade, dass er die Mannschaft verlassen wird. Die ganze Mannschaft bedankt sich bei ihm für sein Engagement in den vergangenen Jahren.

Jens Leßmann (Co-Trainer): Jens ist seit der Jugend bei uns dabei und für einige Spieler ein sehr guter Freund geworden. Wir haben einige verrückte Meisterschaftsfeiern mit ihm feiern dürfen, zumal auch Jens jetzt noch exzellente Freekicks aufs Tor bringt. Danke für die Zeit Jens!

Haydar Özdemir: Haydar hat diese Saison richtig Tempo in die Mannschaft bekommen. Unser Trainer ist sehr ehrgeizig und sehr bemüht, seine Spieler weiterzuentwickeln. Schade, dass die Zeit schon zu Ende geht. Die Mannschaft wünscht ihm für die Landesliga alles Gute!