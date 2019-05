Von Felix Senftleben

»Der Elfmeter war der Knackpunkt. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Nach dem 0:2 mussten wir aufmachen«, erklärte Jens von Heesen von der JSG Kollerbeck. Die Jugendspielgemeinschaft tischte groß auf. Die Mannschaften liefen unter Einlaufmusik ein. Gut 150 Zuschauer waren gekommen. Den besseren Start erwischte die JSG. Ein Freistoß von Finn Versen fand jedoch keinen Abnehmer und ging knapp am Tor vorbei. In Minute elf hatte der Tabellendritte der Kreisliga die große Chance zur Führung. Brakels Keeper Fynn Neumann rettete jedoch gegen Levin von Heesen. In der Folge riss Brakel das Ruder rum. JSG-Keeper Felix Müller verhinderte einige Male einen Rückstand, war beim Foulelfmeter, den die Kollerbecker als fragwürdig einstuften, allerdings machtlos. Elias Albrecht verwandelte zum 1:0 für den Favoriten. Sieben Minuten nach dem Pausentee sorgte Janis Seiler mit einer starken Einzelaktion für die Vorentscheidung. In der 60. Minute konterte Brakel und der Mann des Tages, Janis Seiler, erzielte seinen zweiten Treffer zum 3:0-Endstand. »Es ist ein verdienter Sieg. Kollerbeck hat nur mit langen Bällen agiert. Wir hätten den Ball mehr laufen lassen müssen, um uns so einige Laufwege zu ersparen«, meinte Trainer Rudi Hake.

JSG Kollerbeck: F. Müller – F.L. Müller, Ruberg, Versen (Root), von Heesen, H. Müller (Linneweber), Thiemann, Hartmann (Radtke), Fiedler (Reinold)

SpVg 20 Brakel: Neumann – Mönnekes, Siepler, Michels, Orth (Seiler), Ulrich (Knoll), Pahn, Pack, (Langer), Albrecht (Kerbs)