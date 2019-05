Von Sylvia Rasche

Brakel (WB). Das Riesengebirge steht in der Gunst des Brakeler Bergläufers Jürgen Scherg weit oben: Nach dem Gewinn des WM-Team-Titels vor sechs Jahren ist er nun an gleicher Stelle in Tschechien Team-Europameister geworden und hat im Einzel wie bei der WM 2013 erneut Bronze gewonnen.

»Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet«, meint der Athlet der Non-Stop-Ultra Brakel bescheiden. Zwar habe er sich vor dem Start gut gefühlt und hatte sich mit großem Aufwand optimal auf diese Berglauf-Europameisterschaften der Senioren vorbereitet. »Ich dachte aber, dass andere stärker seien als ich«, so der erfahrene M55-Athlet.

In der Einzelwertung musste er nur einem Briten und einem Polen den Vortritt lassen. In der Mannschaftswertung führte er das deutsche Team, zu dem auch noch Roland Künstler aus Welfen und Jürgen Keller aus Filstal gehörten, zum Titel! Seine Teamkollegen belegten im Einzel die Plätze sieben und neun. Auf Rang zwei in der Mannschaftswertung folgte das Team der Gastgeber aus Tschechien vor Polen und Großbritannien.

8,5 Kilometer ging es am Schwarzen Berg, dem Cerna hora, mit 650 Höhenmetern nach oben. »Vor dem Start begann es leicht zu regnen. Da habe ich mir zunächst Sorgen gemacht, weil ich wusste, dass die Strecke weiter oben über Steinplatten und Holzbrücken führt. Wenn die nass werden, sind sie sehr rutschig. Doch glücklicherweise hat sich der Regen schnell wieder verzogen und die Strecke war gut zu laufen«, berichtet Jürgen Scherg direkt nach seiner Ankunft im Ziel auf 1300 Meter Höhe.

»Bei Kilometer vier wurde das Rennen richtig schwer. Hinter einer Seilbahnstation ging es die Skipiste herauf und dann wieder in den Wald«, berichtet Jürgen Scherg. Für ihn besonders unangenehm waren die Bergab-Passagen. »Da muss sich die ganze Muskulatur umstellen. Bergauf kann ich einfach besser«, lacht der Berglauf-Welt- und Europameister. Einige Stücke seien allerdings so steil gewesen, dass er habe gehen müssen. »Alles in allem war es eine gelungene Veranstaltung«, bilanziert Jürgen Scherg und hat schon die nächste Herausforderung im Kopf: Im September möchte er bei der Berglauf-Weltmeisterschaft in Italien an den Start gehen. »Obwohl es dort noch mal schwerer sein wird. Die Strecke weist noch mehr Höhenmeter auf«, hat er sich schon informiert – und wird in sein Sommertraining daher sicher gleich mehrere Einheiten am Bad Driburger Rosenberg einbauen.