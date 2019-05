Der TuS Hembsen (hier am Ball: Philipp Böhner) hat sich aus der Kreisliga A zurück gezogen und spielt in der kommenden Saison mit einer Neuner-Mannschaft in der C-Liga. Foto: Sylvia Rasche

Von Sylvia Rasche

Kreis Höxter (WB). Den Abstiegskampf in der Kreisliga A hat ein Team entschieden, das gar nicht mehr involviert war: Der TuS Hembsen hat an diesem Wochenende seine erste Mannschaft zum Saisonende vom Spielbetrieb zurückgezogen und ist damit erster Absteiger aus der Kreisliga.

»Neben dem FC Westheim-Oesdorf steigt also keine weitere Mannschaft mehr ab«, erklärt Dieter Attelmann, Vorsitzender des Kreisfußballausschusses, die Konsequenzen.

Der TuS Hembsen hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. »Wir haben zwar auf dem Papier einen großen Kader. Da gleich mehrere Spieler auswärts arbeiten oder studieren, hatten wir die gesamte Saison über aber große Personalsorgen«, berichtet Kai Güthoff, zweiter Vorsitzender des TuS Hembsen. Man habe sich daraufhin mit dem Nachbarverein TuS Erkeln zusammengesetzt, um die Möglichkeit einer Spielgemeinschaft zu erörtern. »Wir werden mit Erkeln eine SG bilden, aber nicht sofort. Beide Vereine wollen das in Ruhe klären, daher wird es erst für die übernächste Saison was werden«, berichtet Güthoff.

Um in der kommenden Saison Seniorenfußball in Hembsen anbieten zu können, haben sich die Verantwortlichen zur Meldung einer Neuner-Mannschaft entschieden. »Da geht ja nun mal nur in der C-Liga«, begründet Güthoff den Rückzug bis in die unterste Spielklasse.

Der FC Neuenheerse/Herbram und der SSV Würgassen profitieren direkt vom Rückzug der Neuenheerser. Sie hätten andernfalls am gestrigen Sonntag ein Fernduell um den Klassenerhalt ausgetragen, das nun – übrigens zum Leidwesen beider Vereine – entfiel.

»Natürlich nehmen wir den Klassenerhalt gerne an und freuen uns auf ein weiteres Jahr in der A-Liga. Danach sah es für uns im Winter ja noch überhaupt nicht aus«, erklärt SSV-Trainer Sebastian Naskrent auf Anfrage dieser Zeitung. »Allerdings hätten wir es auch gerne sportlich aus eigener Kraft geschafft«, so der Coach.

Den gleichen Tonfall stimmte Neuenheerses Trainer Frank Ziegeroski an. »Wir hätten es auch gerne auf sportlichem Weg entschieden. So hat man uns den sportlichen Anreiz am letzten Spieltag genommen. Die Spiele laufen jetzt sicher anders«, meinte er vor dem Anpfiff.

Beide Trainer erklärten unabhängig voneinander, die Nachricht über den Hembser Rückzug lieber erst nach Spielende bekommen zu haben. »Dann hätte sich das Team, das zusätzlich drin geblieben wäre, genauso gefreut.«