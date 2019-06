Von Felix Senftleben

Der Montag, 3. Juni, im Jahre 2019 wird bereits jetzt in die Geschichte der jungen Jugendspiel-Gemeinschaft, die von den Dörfern Bellersen, Bökendorf Rheder und Riesel gebildet wird, eingehen: Nach Elfmeterschießen gewann die JSG das Entscheidungsspiel gegen die JSG Kollerbeck mit 5:3-Toren (wir berichteten).

Spielerisch stark

»Ich wusste, dass wir über eine spielerisch gute Mannschaft verfügen. Ziel war eine Platzierung in den Top Drei«, blickte Meistertrainer Hans-Werner Welle zurück. Am Ende habe seine Mannschaft auch das nötige Quäntchen Glück gehabt. Es war eine spannende und packende Saison in der A-Junioren-Kreisliga. In seiner Laudatio auf den Meister stellte Horst Sündermann, Vorsitzender des Jugendausschusses, im Rückblick auf die Saison heraus: »Turbulente Tage liegen hinter Euch.« Im letzten Spiel hätten sie die Meisterschaft gegen die SG Scherfede fast noch vorzeitig verspielt. Aufgrund des 1:1 besaß Kollerbeck die besseren Karten, denn im Nachholspiel hätte der Bellersener Widersacher mit einem Sieg alles klar machen können. Die Bellersener konnten nur zuschauen und erlebten, dass die JSG Kollerbeck gegen Borgentreich nicht über ein 0:0 hinaus kam. Die Entscheidung musste aufgrund der Punktgleichheit in einem finalen Spiel her. Letztlich lagen zwischen dem Erst- und Viertplatzierten in der Kreisliga ganze drei Zähler. Der Drittplatzierte JSG Germete/Wormeln/Welda/Rhoden lag lediglich ein Pünktchen hinter dem Führungsduo aus Bellersen und Kollerbeck. Der FC Blau-Weiß Weser verpasste die Titelverteidigung nur um drei Zähler. »Der 3:2-Sieg vor wenigen Wochen gegen Germete war sehr wichtig«, so Welle. Bis dato schien die Truppe aus dem ehemaligen Südkreis auf nahezu sicherem Meisterkurs. Allerdings waren die Germeter in den letzten fünf Spielen nur einmal siegreich. Am Ende jubelten eben die Akteure der JSG Bellersen, die gegen die JSG Kollerbeck die Nerven im Elfmeterschießen behielten.

Top Konkurrenz

Die Konkurrenz in der Aufstiegsrunde hat es in sich, die A-Junioren des SV Eidinghausen/Werste und des VfL Holsen bilden jeweils den Unterbau für Landesliga-Seniorenteams. Der Spielplan für die Aufstiegsrunde steht: Hat der Meister aus dem Kreis Höxter zu Beginn noch spielfrei, startet das Team am Mittwoch, 19. Juni, um 19 Uhr in Riesel mit einem Heimspiel gegen den SV Eidinghausen/Werste. Anschließend geht es zur JSG Blasheim/Lübbecke (Sonntag, 23. Juni, 11 Uhr). Nach dem Gastspiel des VfL Holsen am Mittwoch, 26. Juni, ab 19.45 Uhr in Riesel treten die Welle-Mannen abschließend bei der JSG Aspe-Retzen (Sonntag 30. Juni, 11 Uhr) an.

»Ich denke, dass unsere Konkurrenten stärker sind«, ordnet Welle die Lage ein. Kanonenfutter wolle man aber nicht sein und für Überraschungen sorgen. Die JSG will als Underdog gegen die namhaften Teams auftrumpfen. Aus der Fünfergruppe steigen der Erste und Zweite auf.

Erst 2017 gegründet

Die Jugendspiel-Gemeinschaft Bellersen wurde 2017 gegründet. Die A-Jugend belegte in der ersten Spielzeit den dritten Platz. Im vergangenen Sommer gab es starke Neuzugänge. So zog es Noah Albrecht vom A-Junioren-Landesligisten Spvg Brakel zurück zu seinem Heimatverein. Hinter Sturmpartner Jan-Gerrit Müller (16 Treffer) belegt Albrecht mit 14 Toren in der teaminternen Torjägerliste Rang zwei. Albrecht ließ die JSG mit dem entscheidenden Elfmeter gegen Kollerbeck jubeln. Zuvor hatte der starke Keeper Fabian Totz zwei Elfmeter pariert.

Die Vorfreude auf die Aufstiegsrunde ist groß. Die JSG Bellersen wird gut vorbereitet sein.