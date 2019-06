Spontanes Treffen in Peking: Der Istruper Reinhold Golüke mit Paderborns Ex-Trainer Roger Schmidt. Foto: Monika Golüke

Zusammen mit Ehefrau Monika war der Istruper drei Wochen auf Familienfeiern in China unterwegs. Sohn Frank, der dort lebt und arbeitet, wurde 50. Enkel Marc (9) ging zur Erstkommunion, der ältere Enkel Tom (16) wurde gefirmt. »Wir haben in den drei Wochen in China viele Sehenswürdigkeiten besichtigt«, schwärmt Reinhold Golüke.

Da er wusste, dass der ehemalige Paderborner Coach Roger Schmidt inzwischen sehr erfolgreich den chinesischen Fußballclub Beijing Guoan trainiert, besuchte er ein Spiel des Pokalsiegers von 2018 und machte sich am Folgetag auf den Weg zum Training. Dort gab es die Begegnung mit dem Coach. »Wir haben uns sehr nett unterhalten, dann schrieb er mir ein Autogramm aufs T-Shirt und wir machten noch einige Fotos. Er hat sich gefreut, jemanden aus der Heimat zu sehen, obwohl er sich wie er sagte in Peking sehr wohl fühlt. Kein Wunder: Er steht mit Beijing Guoan derzeit auf Platz eins der Liga«, berichtet Reinhold Golüke.