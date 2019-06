Bei 15:3 Punkten verloren sie nicht nur einen einzigen Mannschaftskampf, sondern erzielten auch bemerkenswerte Einzelergebnisse. Mit Alexander Schmidt, Dieter Klahold, Matthias Fischer, Walter Holl und Peter Stromberg blieben fünf Spieler während der gesamten Saison ungeschlagen. Topscorer war Teamleiter Dieter Klahold mit 7,5 von neun möglichen Punkten, was ihn auf Platz drei aller Spieler in der Verbandsklasse hievte. In die Top-10 kamen mit Peter Stromberg, Walter Holl und Matthias Fischer gleich drei weitere Schachfreunde.

»Extrem wichtig ist, dass alle Spieler auch in der neuen Serie zur Verfügung stehen. Das ist geklärt«, äußert sich der Teamleiter. »Hier wird Steffen Beyer die Mannschaft wahrscheinlich an Brett zwei weiter verstärken«, so Klahold. Wegen einer verspäteten Meldung konnte Beyer zuletzt nur am letzten Brett eingesetzt werden. »Hinzu kommt möglicherweise aber noch die ein oder andere Überraschung. Ein schöner Erfolg mit dem vorzeitigen Klassenerhalt gelang jedoch auch unserer zweiten Mannschaft in der Bezirksliga – auch hier sind Verstärkungen gesucht«, betont Dieter Klahold.

»Wer aber auch nur ganz einfach Interesse am Schachspiel hat, ist herzlich willkommen, an den Trainingsabenden der Schachfreunde immer donnerstags ab 19.00 Uhr im Seminartrakt der Stadthalle vorbei zu schauen.« Weitere Auskünfte gibt es unter der Telefonnummer 0176 41061345.