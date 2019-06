Frau Drewitz, fünf Wochen sind seit dem letzten Saisonspiel vergangen. Der Blick auf die erste Spielzeit des SV Bökendorf kann doch nur positiv ausfallen, oder?

Tina Drewitz: Sicherlich hat kaum jemand erwartet, dass wir in der Endabrechnung den vierten Platz belegen würden. Wir haben gezeigt, dass wir gegen die besten Teams der Liga mithalten können. Es gab viele knappe Spiele. Die Mannschaft hat Willen und Moral bewiesen und sich die Anerkennung der Konkurrenten in der Regionalliga erworben.

Was macht Sie nach den 26 Saisonspielen ganz besonders stolz?

Drewitz: Wir haben die langfristigen Ausfälle von Leistungesträgerinnen gut kompensiert. Sarah Mönnekes, Rike Tolckmitt und Yvonne Hansmeier sind über Monate hinweg ausgefallen. Vanessa Henkenius konnte die Rückrunde nicht spielen. Dann hat sich Lea Künemund nach Yvonne Hansmeier im April auch noch einen Kreuzbandriss zugezogen und wird in der Hinserie der kommenden Saison noch fehlen. Es war beeindruckend, wie die jungen Spielerinnen in die Bresche gesprungen sind und sich gegen die arrivierten Gegner wie Arminia Bielefeld, Borussia Bocholt, den VfL Bochum, Alemannia Aachen oder Fortuna Köln, um nur einige große deutsche Traditionsvereine zu nennen, aus der Affäre gezogen haben.

Sicherlich haben Sie die nächste Saison bereits ins Visier genommen. Wie ist Ihre Erwartungshaltung?

Drewitz: In der Regionalliga wissen sie nun alle um unsere Stärken und Schwächen. Teams, die nach Bökendorf gefahren sind und überzeugt waren, dass sie uns mal eben weghauen, werden sich diese Fehleinschätzung garantiert nicht mehr leisten. Die zweite Saison ist bekanntlich immer die schwierigere. Genau das erwarte ich. Wir werden gut vorbereitet und aufgestellt sein.

Was wird sich verändern?

Drewitz: Wir wollen taktisch noch variabler und damit unberechenbarer agieren. 4:3:3 ist auch für uns eine Option. Über die schnellen und disziplinierten Akteurinnen für das 4:3:3-System verfügen wir. Der FC Liverpool beweist, was mit dieser Ausrichtung möglich ist. Wir orientieren uns auch am großen Fußball. Zudem praktizierten wir die Dreierkette bereits in der abgelaufenen Spielzeit. Wir wollen sie noch öfter in unsere Spiele einfließen lassen. Die Defensive hat bei uns gut funktioniert. Der SVB freut sich auf drei Neuzugänge: Jana Leuchtmann von Phönix Höxter war meine Wunschspielerin. Sie ist schnell und flink. Von der Spvg Brakel kommt Nachwuchstalent Sarah Jasperneite. Ihre Torjäger-Qualitäten sind bekannt. Aus unserem ­B-Mädchenteam wird Lilly Echterling hochgemeldet. Sie ist sehr begabt und wird die komplette Vorbereitung mitmachen. Anna Stöver, die als B-Jugendspielerin bereits in der abgelaufenen Spielzeit mitgewirkt hat, ist auf einem sehr guten Weg. Es ist wichtig, dass Talente nachrücken und in diesem Fall sogar aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Ansonsten gibt es keinen einzigen Abgang. Der Kader ist 22 Spielerinnen stark. Yvonne Hansmeier und Lea Künemund werden aufgrund ihrer schwerwiegenden Verletzungen in der Hinrunde noch fehlen. Bei Vanessa Henkenius hoffen wir, dass sie nach der Vorbereitung wieder fit ist.

Sie hatten mit Beginn des Jahres angekündigt, in dieser Saison nur noch das Amt der Trainerin auszuüben. Sie sollen es sich anders überlegt haben. Stimmt das?

Drewitz: Ja. Das hängt mit den langfristigen Ausfällen von Yvonne Hansmeier und Lea Künemund zusammen. Außerdem spiele ich viel zu gerne Fußball und freue mich auf die zweite Saison mit dem SV Bökendorf in der Regionalliga.

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen werden Sie sicherlich verfolgen. Mit Nationalspielerin Lena Goeßling haben sie einst zusammengespielt.Wie weit wird es Deutschland bringen?

Drewitz: Deutschland traue ich den Halbfinaleinzug zu. Die zwei 1:0-Auftaktsiege gegen China und Spanien haben schon einmal für den Achtelfinaleinzug gesorgt. Spanien hat mich gegen Deutschland beeindruckt. Die Spanierinnen haben so gespielt wie der FC Barcelona. Frankreich ist mein Topfavorit. Deutschland mit Lena Goeßling im Finale, das wäre doch etwas. Auffallend ist, dass die Spiele, abgesehen vom 13:0-Sieg der USA gegen Thailand, knapp sind.