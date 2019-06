Von Felix Senftleben und Katharina Schulte

Riesel/Bad Driburg (WB). Niederlagen zum Auftakt in die Aufstiegsrunden zur Bezirksliga: Die A-Juniorenkicker der JSG Bellersen und die B-Junioren des TuS Bad Driburg sind deshalb an diesem Sonntag gefordert.

A-Junioren-Aufstiegsrunde: JSG Bellersen/Aa Nethetal – SV Eidinghausen/W. II 1:3 (1:2). Die Leistung war gut. Am Ende mussten sich die Akteure der JSG Bellersen allerdings geschlagen geben. »Die meisten Spieler des SVEW haben in der vergangenen Saison bereits in der B-Junioren -Landesliga gespielt. Wir haben sehr gut dagegengehalten«, lobte Trainer Raphael Micus. Vor 150 Zuschauern agierten die Gastgeber im offensiven 4-2-2-2-System. Sie störten früh. Martin Borikov setzte das Leder knapp über das Gehäuse. Eidinghausen hatte das Auftaktspiel am vergangenen Sonntag bereits 4:0 gegen die JSG Aspe-Retzen gewonnen. In der 16. Minute schob Melvin Sander gegen die in dieser Situation unsortierte Hintermannschaft der Gastgeber zum 0:1 ein. In der 36. Minute brandete Jubel auf: Nach toller Vorarbeit von Jan-Gerrit Müller schob Noah Albrecht zum verdienten 1:1 ein. Die Freude war nur von kurzer Dauer: 180 Sekunden später verlängerte Justus Rauchmann den Ball ins eigene Netz. »Das war ein unfassbar blödes Tor«, so JSG-Trainer Micus.

Die zweiten 45 Minuten wurden von beiden Seiten verhalten angegangen. Micus stellte Mitte der zweiten Halbzeit auf 4-4-2 um. Seine Schützlinge sollten früh anlaufen. Allerdings gingen die Kräfte aus. In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang dem SVEW nach einem Konter das 1:3 durch Thilo Stallmann »Ein Remis war drin«, so Micus. An diesem Sonntag tritt die JSG bei der JSG Blasheim an. Der Meister des Kreises Lübbecke hat zweimal gewonnen

JSG Bellersen: Totz – Rox, Rauchmann, Vandieken, Böhmer (62. Weskamp), Atilgan (67. Giefers), Müller, Homisse, Albrecht, Borikov, Gebhard

In Spiel zwei muss Sieg her

B-Junioren-Aufstiegsrunde: TuS Bad Driburg – SV Kutenhausen/Todtenhausen 0:3 (0:1. Für die Gäste trafen Nilkas Pagel in der ersten Halbzeit sowie Wesemann und erneut Pagel in der zweiten Halbzeit. TuS-Trainer Norbert Sander sah, wie seine Schützlinge in der Anfangsphase früh anliefen und ein Pressing betrieben. Allerdings sprangen für die Gastgeber dabei keine Torchancen heraus. In der 28. Minute fiel das 0:1. Zehn Minuten waren im zweiten Durchgang absolviert, als Noah Musiol die Ausgleichschance vergab. Das 0:2 fiel, als die Gastgeber auf Abseits spielten. Das Tor zählte.

In der 59. Minuten setzten die Gäste mit ihrem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt. »In den ersten 20 Minuten haben wir es recht ordentlich gemacht. Danach fehlte uns die Durchschlagskraft nach vorn«, analysierte Sander. »Wir haken die Partie ab und richten unsere volle Konzentration auf die Partie an diesem Sonntag.« Die Blau-Gelben müssen ab 11 Uhr bei der JSG Fabenstedt gewinnen.

Driburg: Lücke – Menne, Peter, Menne-Nolten (41. Jacobi), Nolting (66. Sander), Markus, Gulba (66. Marx), Musiol, Loos (57. Khalaf Melko), Wiegran, Rübsam