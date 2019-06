Riesel/Bellersen (WB/fel/üke). »Wer dieses Spiel gewinnt, hat optimale Chancen auf den zweiten Platz und damit den Aufstieg.« Stefan Bobbert, Interimstrainer der A-Juniorenkicker der JSG Bellersen/Aa-Nethetal/Bökendorf, bringt es auf den Punkt. In der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga erwartet die JSG Bellersen heute Abend den VfL Holsen. Anpfiff ist um 19.45 Uhr auf dem Sportplatz in Riesel.

Nach zwei Partien stehen jeweils drei Punkte auf dem Konto der beiden Kontrahenten. Die JSG Bellersen belegt mit 3:3-Toren Rang vier. Holsen ist mit 7:4-Toren Dritter. Der Meister aus dem Kreis Höxter hat am vergangenen Sonntag mit einem 2:0-Erfolg bei der JSG Blasheim aufhorchen lassen und dabei Klasse gezeigt. Blasheim belegt mit sechs Zählern Rang zwei – die Mannschaft hat bereits drei Begegnungen absolviert. Spitzenreiter ist Eidinghausen/Werste mit der Maximalsausbeute von sechs Punkten aus zwei Spielen. Die Ausgangslage zeigt, was in dieser Gruppe vor dem letzten Spieltag am Sonntag, 30. Juni, noch möglich ist. Damit die Fusionierten aus den Dörfern Bellersen, Rheder, Riesel, Istrup und Bökendorf noch im Aufstiegsrennen verbleiben muss unbedingt ein dreifacher Punktgewinn her. Die JSG bestreitet quasi ein Endspiel.

»Die personelle Lage ist gut. Bei uns sind alle Akteure an Bord«, hebt Interimscoach Bobbert hervor. Trainer der JSG wird heute wieder Raphael Micus, der am vergangenen Sonntag fehlte, sein. Das »Finale« verspricht Spannung.