Vater und Sohn: Lukas Grüner (links) und Adalbert Grüner sind vom Treppenlauf in der Schweiz sehr beeindruckt. Foto: Privat

Brakel. (WB/üke). Vater und Sohn haben sich in der Schweiz einer extremen Herausforderung gestellt. Oder: Adalbert und Lukas Grüner meistern den traditionellen Treppenlauf in Niesen in der Schweiz.