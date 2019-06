Kampf und großer Einsatz um den Ball am Boden: Marius Homisse bearbeitet seinen Widersacher vom VfL Holsen. Am Ende steht in Riesel eine 1:5-Niederlage. Der Aufstiegstraum ist ausgeträumt. Foto: Jan-Hendrik Schrick

Von Jan-Hendrik Schrick

Riesel (WB). Die A-Juniorenkicker der JSG Bellersen/Nethetal/Bökendorf verlieren in der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga: 1:5 heißt es auf dem Sportplatz in Riesel gegen den VfL Holsen. Damit ist der Aufstiegstraum ausgeträumt.

»Die Holsener haben von Beginn an Druck gemacht und sich gute Chancen erspielt«, berichtete JSG-Trainer Raphael Micus. Bereits nach 120 Sekunden verhinderte JSG-Keeper Fabian Totz mit einer klasse Parade den frühen Rückstand, als er den Ball an den Pfosten lenkte. In der 13. Minute großer Jubel in Riesel: Nach einem Freistoß legte Noah Albrecht den Ball mit der Hacke auf Jan-Gerrit Müller ab, der zum 1:0 für Bellersen traf. Sieben Minuten später war die Führung dahin: Holsens Offensivakteur Jarno Plaß nickte den Ball nach einem Eckstoß am langen Pfosten stehend zum 1:1 in die Maschen. Fünf Minuten vor der Pause hatte Vito Nicolosi zu viel Platz und vollstreckte zum 2:1 in die kurze Ecke.

Druck nach Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Hausherren besser und erspielten sich Chancen. In der 52. Minute verzog Martin Borikov nur knapp. Zwei Minute später zeigte sich der Gäste-Schlussmann auf der Höhe und verhinderte mit großartigem Reflex den Ausgleich der JSG Bellersen/Aa Nethetal/Bökendorf. In der 58. Minute entschied der Unparteiische auf Strafstoß für die Gäste: Luca Maita trat an und verwandelte unhaltbar zum 1:3 in die obere Ecke. »Das waren die entscheidenden Minuten. Wir haben die Chance zum Ausgleich und auf der anderen Seite macht Holsen alles klar«, resümierte Micus. In der 64. Minute stellte erneut Maita nach einem Konter nach einer Ecke auf 4:1.

In der Schlussphase warfen die Gastgeber alles nach vorne. Der letzte Treffer der Partie fiel erneut auf der anderen Seite: Dimitrios Ntoukas stellte auf 5:1. »Wir haben das Spiel von Beginn an bestimmt. Meine Jungs haben das Tempo gemacht und richtig guten Fußball gespielt. Klasse Leistung und absolut verdienter Sieg«, freute sich Gäste-Coach Sven Tippe. Da das Parallelspiel SV Eidinghausen/Werste gegen die JSG Blasheim/Lübbecke 2:2 endete, kann die JSG diese beiden Teams nicht mehr einholen. Im letzten Spiel will der Meister aus dem Kreis Höxter bei der punktlosen JSG Aspe-Retzen Sonntag, 30. Juni, ab 11 Uhr einen Sieg einfahren.

JSG Bellersen: Totz – Rox, Rauchmann, Vandieken, Böhmer, Atilgan (46. Schulz), Müller (78. Riedel), Homisse, Albrecht, Weskamp (62. Wegner), Borikov (70. Trogisch)