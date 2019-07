Von Lena Brinkmann

Im Rahmenprogramm der Westfälischen Meisterschaften jubelt die dritte Brakeler Mannschaft im Nachwuchsförderpreis der L-Gruppen über Bronze.

Vor einer vollen Zuschauertribüne in der Brakeler Reithalle und dem tosenden Applaus des Publikums feierten die besten U18-Voltis des Landes ein Fest des Voltigiersports. Von der tollen Atmosphäre und der guten Organisation in Brakel war Rudolph Erbprinz von Croy, Präsident des Pferdesportverbandes Westfalen, begeistert: »Alle Voltigierer haben starke Leistungen gezeigt. Beeindruckend war die tolle Unterstützung der zahlreichen Zuschauer.«

Auch Rainer Hilbt vom Landestrainerteam sprach von einer großen Leistungsdichte: »Die Voltis haben es den Wertungsrichtern und uns als Sichtungsgremium richtig schwer gemacht. Danke an die Gastgeber vom RV Nethegau Brakel, dass sie uns erneut so ein tolles Event geboten haben.«

Allen voran verzauberten die Brakeler Voltis mit ihrer Kür zum Filmthema »Harry Potter und phantastische Tierwesen« im wahrsten Sinne des Wortes das Publikum und die Jury. Das Sextett gewann mit Trainerin Anna Brinkmann auf Voltipferd »Dorian Gray« nach Pflicht und Kür alle drei Wertungsprüfungen im Gruppenvoltigieren. Brakel I siegte mit einer Gesamtnote von 6,9 vor Wehdem-Oppendorf mit 6,7 und Volmerdingsen mit 6,5. Im Finale musste die Brakeler Mannschaft für die Titelverteidigung jedoch richtig kämpfen, denn mit Finja Eyers, Lena Rosalewski und Michelle Frank gingen drei Voltis angeschlagen in die Kür.

»Unsere kämpferische Leistung zeigt, was für ein tolles Team wir haben. Leider konnten wir aufgrund der Verletzungen zahlreiche turnerische Elemente nicht zeigen und mussten somit künstlerisch überzeugen. Für die Titelverteidigung hat es gereicht«, war Brakels Trainerin Anna Brinkmann stolz auf ihre Voltis.

Die zweite Brakeler Mannschaft mit Trainerin Pia Rostek belegte nach der ersten Wertungsprüfung den starken fünften Platz und qualifizierte sich für das Finale. Hier verzichtete Brakel II jedoch auf den Start, da sich die zweite und dritte Brakeler Mannschaft Pferd »Danilo« teilen. Somit konnte Brakel III im Nachwuchsförderpreis der L-Gruppen starten. Hier holte das Team von Trainerin Laura Drewes den dritten Platz.

Im Einzel voltigierte sich Lena Rosalewski nach dem elften Platz in der Pflicht bis auf Rang fünf in der Gesamtwertung vor. Insbesondere mit Rang vier im Kür-Finale legte die Gütersloherin, die seit zwei Jahren für den RV Nethegau startet eine starke Leistung hin. Damit qualifizierte sich die 16-Jährige erstmals im Einzelvoltigieren für die Deutschen Jugendmeisterschaften, die vom 12. bis 15. September im mecklenburgischen Krumke stattfinden. Hier darf auch Luke Sommerfeld, ebenfalls vom RV Nethegau Brakel, starten. Der 16-jährige Germeter lag vor heimischer Kulisse bis zum Finale auf Silbermedaillen Kurs, wurde in der letzten Kür aber bis auf Rang vier bei den Herren durchgereicht. Dabei entschieden Hundertstel in der Bewertung. »Luke ist ein großes Talent und hat in allen Prüfungen stark geturnt«, fand Anna Brinkmann ihren Schützling im Finale unterbewertet.