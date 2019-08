So wie hier Carla Oelmann und Svenja Lessmann wollen die Bökendorferinnen auch im Pokal in Kutenhausen jubeln. Foto: Sylvia Rasche

Von Lena Brinkmann

Bökendorf (WB). Das ranghöchste Fußballteam des Kreises Höxter bestreitet an diesem Sonntag sein erstes Pflichtspiel. Frauenfußball-Regionalligist SV Bökendorf spielt in der ersten Runde im Westfalen Pokal beim Westfalenligisten SV Kutenhausen/Todtenhausen. Anpfiff auf dem Kunstrasenplatz in Kutenhausen ist um 15 Uhr.