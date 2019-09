Kristin Multhaup und Sara Brecker blicken konzentriert auf die kommende Aufgabe. Bökendorf möchte in Menden siegen. Foto: Sylvia Rasche

Von Lena Brinkmann

Bökendorf (WB). Der SV Bökendorf ist am dritten Spieltag in der Frauenfußball-Regionalliga West beim SV Menden zu Gast. Nach der Spielpause am vergangenen Wochenende wollen die Bökendorferinnen beim Aufsteiger im südlichen Sauerland ein Erfolgserlebnis und die ersten Punkte holen.