Mit 26,2 Kilometern und 890 Höhenmetern zählt der Lauf auch zur Kategorie der schwierigsten Bergläufe. Auf dem Brockengipfel (1142 Meter) herrscht Hochgebirgsklima mit plötzlichen Wetterumschwüngen wie Nebel, Raureif, starke Sturmböen oder aber auch mal Sonne pur! 12,1 Kilometer bergauf mit Steigungen bis 20 Prozent und anschließend 14,1 Kilometer steil bergab sind eine enorme Belastung für die Muskulatur.

Nur Spitzenathleten schaffen diese Strecke unter zwei Stunden und nur gut Trainierte unter drei Stunden. Fast 600 Athleten aus ganz Europa hatten sich dieser Herausforderung gestellt. Josef Müller (TUS 13 Hembsen) schaffte Gesamtplatz 89 in 2,17 Stunden, Claudia Reinold (Non-Stop-Ultra) erreichte Platz 24 von allen Frauen in einer Zeit von 2,44 Stunden. Aber auch die anderen heimischen Athleten konnten stolz sein: Gemeinsam erreichten sie das Ziel in einer starken Zeit von knapp über 2,50 Stunden – ein Gesamtplatz am Ende des Mittelfeldes.

Zum Kennenlernen eines Berglaufes war Lena Reinold (TUS 13 Hembsen) bei der 3,9 Kilometer-Strecke mit 70 Höhenmetern gestartet. Sie erreichte einen 13. Gesamtplatz.