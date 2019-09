Von Michael Risse

Brakel (WB). 2:1 gegen den bisherigen Tabellendritten VfL Holsen: Die Spvg Brakel bleibt ungeschlagen nach dem sechsten Spieltag auf Rang zwei der Landesliga. Am Ende geben mit Mike Lappe und Matti Rohde zwei A-Jugendliche ihr Landesliga-Debüt im Herrenbereich.

Die Spvg Brakel hatte 35 starke Anfangsminuten. Holsen agierte zurückhaltend. »Wir haben die erste Halbzeit klar verloren«, sagt Gästetrainer Sergej Bartel. »Dass es zur Pause 1:1 steht, war ein Mix aus Zufall und Können. 0:2 oder 0:3 hätten wir zurückliegen müssen. Wir haben um Gegentore gebettelt. Die Brakeler konnten ihre schnellen Spieler anspielen.«

Es begann mit einem Schuss von Christopher Wetzler (3. Minute) aus 16 Metern. Einen Schuss von Alihan Birinci lenkte der Torwart zur Ecke (4.). Dirk Büsse kam in aussichtsreicher Position nicht mit dem Kopf hinter den Ball (7.) und Alihan Birinci wurde im Strafraum hörbar gestoppt, aber der Pfiff blieb aus (11.).

Belohnt wurde die Brakeler Leistung mit einem Freistoßtreffer von Lucas Morzonek aus 20 Metern halbhoch nahe des rechten Postens (1:0, 19.). Pech hatte Morzonek, als sein hoher Ball aus dem Rückraum vom Keeper zur Ecke gelenkt wurde (26.).

Dann zwei Unachtsamkeiten: Charlier Menie ließ verspringen und Holsens Angreifer Omar Khaled kam zur ersten Gelegenheit. Seine zweite nutzte Khaled (1:1, 40.). Brakels Coach Haydar Özdemir schilderte aus seiner Sicht: »Ein individueller Fehler im Spielaufbau nach einen ruhenden Ball.« Innenverteidiger Torben Vogt konnte Khaled nicht mehr aufhalten.

Die zweite Halbzeit war ausgeglichener. »Wir waren mutiger als vor der Pause und hatten vielversprechende Offensivaktionen, auch wenn der letzte Pass fehlte«, sagte der Gästecoach. Haydar Özdemir betonte: »Bis auf den Lattentreffer nach einem Freistoß haben wir es defensiv sehr gut gemacht. Das Spiel war chancenärmer, aber eine haben wir genutzt.« Özdemir nannte es einen »Ping-Pong-Ball«, der Horley Moudouhy vor die Füße fiel (2:1, 81.). »Horley spielt clever über den Torwart hinweg. Glück muss man sich auch erarbeiten.« 30 Sekunden vor dem Tor hatte Torben Vogt den Pfosten getroffen. Viele zweifelten, ob der Keeper den abprallenden Ball nicht erst hinter der Linie herausgefischt hatte.

Da seit Freitag auch noch Lars Koch verletzt ist (Leistenzerrung im Sportunterricht), saßen neben Ersatzkeeper Alexander Fischer, Jonas Böhner und Ozan Kir mit Mike Lappe, Matti Rohde und Nils Krawinkel drei A-Jugendliche auf der Bank. »Drei, die gerade mal 18 sind. Das ist nicht üblich, dass ein 18-Jähriger in so ein Spitzenspiel geworfen wird. Sie haben die Klasse. Ein dickes Dankeschön an die A-Jugendlichen«, betonte Özdemir.

Spvg Brakel: Pape - Büsse, Wetzler, Suermann (81. Lappe), Menie, Birinci (60. Böhner), Neumann, Vogt, Fähnrich (92. Rohde), Morzonek, Horly Moudouhy (87. Kir).