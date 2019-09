Die Brakeler Lucas Morzonek und Nick Neumann (Nummer 17) wollen an diesem Sonntag erneut so schön jubeln. Foto: Michael Risse

Nieheim/Brakel (üke/wt). Setzt die Spvg Brakel ihren Lauf in und durch die Landesliga fort? Bleibt das Team weiterhin ungeschlagen und übernimmt womöglich Platz eins? An diesem Sonntag gastieren die Rot-Schwarzen beim Spitzenreiter FC Bad Oeynhausen. Aufsteiger Nieheim will sich mit einem Dreier im Mittelfeldduell gegen Kaunitz an die vorderen Tabellenplätze heranschieben.

FC Bad Oeynhausen – Spvg Brakel. Der Erste erwartet den Zweiten. Die beiden super gestarteten Mannschaften versprechen einen totalen Spitzenkampf. Hüben wie drüben steht noch keine Niederlage zu Buche. Fünf Siege und ein Unentschieden sowie 16 Punkte und 13:2-Tore – das ist die Bilanz des FCO. Vier Siege, zwei Unentschieden sowie 14 Zähler und 17:7-Tore – so drückt sich das Abschneiden der Rot-Schwarzen auf der anderen Seite eindrucksvoll aus. »Die Mannschaft hat das trotz der zahlreichen Ausfälle bis dato gut gemacht. Wir treffen auf die aktuell beste Mannschaft der Liga, die insbesondere die drei Heimspiele souverän gestaltet und kein Gegentor zugelassen hat«, weiß Spvg.-Trainer Haydar Özdemir um eine schwere Aufgabe. Aufsteiger FC Bad Oeynhausen rockt die Liga. Einen solchen Traumstart hatte niemand von den Kurstädtern erwartet. Auch die Brakeler wurden vor Saisonbeginn nicht so weit oben erwartet. Insofern treffen die beiden Überraschungsteams aufeinander. Wenn bei den Nethestädtern, so wie am vergangenen Sonntag beim 2:1-Erfolg gegen den VfL Holsen Not am Mann ist, springen die Akteure aus der A-Jugend ein. Bei den Gästen wird es gegenüber dem mühsamen 3:2-Erfolg unter der Woche im Kreispokal gegen den B-Ligisten SV Bergheim einige Umstellungen geben. WB-Tipp: 1:1

Heimsieg erwünscht

FC Nieheim – FC Kaunitz. Nach der zweiten Saison-Niederlage am vergangenen Sonntag mit dem 0:4 in Bad Westernkotten will der FC Nieheim zurück in die Erfolgsspur. »Es war wie bereits bei der 1:2-Niederlage am ersten Spieltag gegen Hövelhof eine alles andere als gute Leistung«, stellte FCN-Vereinschef Alfred Ruberg fest. Es könne nur besser werden. FCN-Coach Ufuk Basdas hat auf der anderen Seite gegen Bad Wes­ternkotten nicht alles schlecht gesehen. »Am Sonntag wird wieder eine gute Mannschaft mit erfahrenen Spielern auf dem Platz stehen«, betont Basdas. Der FCK hat wie der FCN einige sehr starke Akteure in seinen Reihen. Nieheim und Kaunitz bringen es jeweils auf acht Zähler. Die top Nieheimer Offensive stellt mit Tobias Puhl ein Pfund dar und könnte den Ausschlag geben. WB-Tipp: 2:1